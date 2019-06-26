МИД направил Международному трибуналу данные по ЧП в Керченском проливе

Министерство иностранных дел России сообщает, что в соответствии с предписанием Международного трибунала по морскому праву, Москва 25 июня направила соответствующие ноты, как в трибунал, так и в посольство Украины. В размещенном на сайте ведомства сообщении особо отмечается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков продолжается.

Также подчеркивается и даются разъяснения, что украинская сторона располагает правом на задействование имеющихся в уголовно-процессуальном законодательстве России возможностями для освобождения моряков и кораблей.

Кроме того, в документах российского ведомства подтверждается позиция Москвы о том, что "процедуры урегулирования споров, предусмотренные Конвенцией ООН по морскому праву, неприменимы к данной ситуации". "Трибунал, среди прочего, зафиксировал, что он не предопределяет решение вопроса о юрисдикции в рамках дальнейшего разбирательства, и российская сторона намерена продолжить оспаривать ее наличие", подчеркивают в российском МИД.

На Смоленской площади с сожалением отмечают, что "реакция украинской стороны на российскую ноту еще раз подтверждает, что ее интересует не столько судьба моряков, сколько сохранение возможности на ней спекулировать". "Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации, которая критикуется в том числе представителями нынешних киевских властей", заключили в ведомстве.