Названа рекордная скорость нарушения на Крымском мосту

243 километра в час - такой рекорд нарушения скоростного режима на Крымском мосту зафиксировала установленный на объекте комплекс фотофиксации нарушений ПДД. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

- Максимальная скорость была 243 километра в час на Крымском мосту, - рассазал Леонтьев. - Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью.

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу. Для водителей на информационных табло оперативно отображается информация о рекомендуемой безопасной скорости движения с учетом текущих погодных условий.

Максимальная разрешенная скорость движения по Крымскому мосту - 90 километров в час.