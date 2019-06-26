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26.06.2019 11:17
Рубрика: ПДД

Названа рекордная скорость нарушения на Крымском мосту

Текст: Илья Изотов (Симферополь)
Фото: Илья Изотов/ РГ Фото: Илья Изотов/ РГ
Фото: Илья Изотов/ РГ

243 километра в час - такой рекорд нарушения скоростного режима на Крымском мосту зафиксировала установленный на объекте комплекс фотофиксации нарушений ПДД. Об этом в эфире радио "Спутник в Крыму" рассказал начальник Центра фиксации ГИБДД МВД по Республике Крым Дмитрий Леонтьев.

Фото: Инфоцентр "Крымский мост"
К запуску поездов по Крымскому мосту построят досмотровый комплекс

- Максимальная скорость была 243 километра в час на Крымском мосту, - рассазал Леонтьев. - Человек очень сильно спешил, хотел в Крым попасть. Это очень большая скорость, надо самоубийцей быть, чтобы ездить с такой скоростью.

На Крымском мосту размещены десять комплексов фотофиксации нарушений, а дорожная обстановка в онлайн-режиме отображается в центре управления движением на таманском берегу. Для водителей на информационных табло оперативно отображается информация о рекомендуемой безопасной скорости движения с учетом текущих погодных условий.

Максимальная разрешенная скорость движения по Крымскому мосту - 90 километров в час.