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26.06.2019 10:46
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре

Текст: Александр Ершов (Краснодарский край)

В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанском районе столицы края, СК возбудил уголовное дело. Как уже сообщалось, накануне, по предварительным данным, здесь было зафиксировано более 20 случаев острой кишечной инфекции. В связи с этим местные власти временно приостановили централизованное водоснабжение.

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Как стало известно, в следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю поступило сообщение об обращении 24 жителей этого поселка в больницу с подозрением на отравление. Причем 13 из них - дети в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет (все они были госпитализированы). В настоящий момент десять несовершеннолетних по-прежнему находятся в медицинском учреждении. По словам медиков, состояние пострадавших оценивается как стабильно удовлетворительное.

По информации пресс-службы СУ СКР по региону, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ ("Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Сообщается, что правоохранители вместе со специалистами других ведомств устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изъяты образцы воды, которые направлены на исследование. Расследование продолжается.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край Краснодар
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