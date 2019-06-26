СК возбудил дело после отравления 24 человек в Краснодаре

В среду по факту массового отравления жителей поселка Краснодарского, расположенного в Прикубанском районе столицы края, СК возбудил уголовное дело. Как уже сообщалось, накануне, по предварительным данным, здесь было зафиксировано более 20 случаев острой кишечной инфекции. В связи с этим местные власти временно приостановили централизованное водоснабжение.

Как стало известно, в следственный отдел по Прикубанскому округу города Краснодара СКР по краю поступило сообщение об обращении 24 жителей этого поселка в больницу с подозрением на отравление. Причем 13 из них - дети в возрасте от 1 года 10 месяцев до 14 лет (все они были госпитализированы). В настоящий момент десять несовершеннолетних по-прежнему находятся в медицинском учреждении. По словам медиков, состояние пострадавших оценивается как стабильно удовлетворительное.

По информации пресс-службы СУ СКР по региону, следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.238 УК РФ ("Оказание услуги, не отвечающей требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей").

Сообщается, что правоохранители вместе со специалистами других ведомств устанавливают все обстоятельства произошедшего. Изъяты образцы воды, которые направлены на исследование. Расследование продолжается.