В Крыму электроэнергия с 1 июля 2019 подорожает на 7,7 процента

С 1 июля 2019 года в Республике Крым средневзвешенный тариф на электроэнергию для населения повысится на 7,7 процента. Об этом "РГ" сообщили в Госкомитете по ценам и тарифам РК.

Электроэнергия подорожает в соответствии с тарифами, установленными ведомством еще в декабре 2018 года с календарной разбивкой на текущий год. В первом полугодии тарифы уже повысились на 1,7 процента, что объяснили ростом НДС.

Теперь же, с 1 июля 2019 года, стоимость киловатт-часа в городах при потреблении до 150 киловатт составит 3,04 рубля (рост 11 процентов), от 150 до 800 - 3,81 рубля (рост 11 процентов), более 800 - 5,03 рубля (тариф остался без изменений. В сельской местности до 150 киловатт-час - 2,86 (плюс 11 процентов), от 150 до 800 - 3,53 (рост 11 процентов), более 800 - 5,03 (без изменений).

В домах с электроплитами будет действовать тариф при потреблении до 250 киловатт-час - 2,41 рубля (рост 11 процентов), от 250 до 800 - 3,04 (11 процентов), более 800 - 5,03 (без изменений).