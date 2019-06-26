В Сочи стартовала акция "Болтливый водитель"

Мэр Сочи Анатолий Пахомов призвал наказывать водителей автобусов, отвлекающихся на гаджеты.

Для этого администрация города-курорта запустила социальную акцию "Болтливый водитель". Информация о старте необычного проекта помещена на официальном сайте муниципалитета.

Глава города потребовал рассказывать профильным ведомствам о таких случаях, причем речь идет не только о разговоре по телефону, но и о переписке и просмотре контента.

"Это недопустимо - подвергать жизнь пассажиров опасности. Накануне я сам случайно оказался на месте ДТП с участием рейсового автобуса. Пассажирка, стоявшая ближе всех к водителю, утверждает, что он что-то писал в телефоне", - сказал Пахомов.

Такие меры мэром приняты после ДТП, которое произошло 24 июня в Адлерском районе Сочи. Напомним, водитель допустил наезд автобуса на металлическое силовое ограждение. К медикам обратились девять человек. К счастью, все пострадавшие получили только легкие травмы и ссадины.

После этого случая мэр пригласил на встречу всех руководителей компаний-перевозчиков, действующих в Сочи, и напомнил, что именно они несут ответственность за безопасность пассажиров, поэтому им следует тщательнее относиться к подбору кадров.

По словам главы, за безопасность дорожного движения отвечает ГИБДД, но и транспортные компании должны говорить персоналу об ответственности.

За разговоры за рулем могут наказывать компании-перевозчики. Например, за последний месяц в МУП "Сочиавтотранс" 15 водителей привлечены к дисциплинарной ответственности за использование гаджетов.

Если пассажир заметит такое нарушение, он может обратиться в дежурную часть ГИБДД по телефону 268-00-03 либо на "горячую линию" по транспорту администрации Сочи - 8-918-665-26-65.

"Также на горячую линию можно отправить SMS или сообщение в WhatsApp, где необходимо указать номер автобуса, маршрут, дату и время. Лучше всего сфотографировать водителя с мобильным телефоном за рулем. К водителю будут приняты дисциплинарные меры", - заключил заместитель директора департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.