Екатеринбургские киоски получили "отсрочку" на три года

Ликвидация нестационарных торговых объектов в Екатеринбурге временно отложена. Вице-губернатор региона Сергей Бидонько пообещал владельцам киосков внести поправки в постановление правительства области, которые продлят "переходный период" с одного года до трех лет, сообщил "РГ" представитель коалиции предпринимателей Андрей Бузилов.

Напомним, глава города Александр Высокинский планировал в три раза сократить число уличных павильонов, предлагая выносить их из центра города во второе и третье "кольцо". Договоры аренды с киоскерами администрация расторгала в одностороннем порядке, а новые заключались сроком на один год. Остаться на своем месте после этого срока объекты могли только в случае победы на аукционе. 120 владельцев объединились и решили отстаивать свои права.

После обращений к президенту РФ и губернатору региона была создана рабочая группа, которая провела уже второе заседание. Кроме продления работы на три года, бизнесмены добились отмены расторжения договора в одностороннем порядке. Сейчас совместно с администрацией Екатеринбурга они уточняют формулировки "центр" и "кольцо города". По мнению собственников торговых точек, отсутствие четкого определения допускает разные толкования местонахождения объекта. Что, по их мнению, несправедливо решает судьбу малого бизнеса.