Новости

В Красноярске выпускникам школы подарили торт "с надгробиями" 13:15
РФС утвердил новый лимит на легионеров в премьер-лиге 13:13
Нефтеюганск почтил память первого мэра, убитого по пути на работу 13:11
В "Лужниках" появится ультрасовременный аквакомплекс 13:10
В Госдуме призвали ужесточить наказание для изготовителей взрычатки 13:03
Ravon сертифицировал еще одну модель для России 13:00
Немецкий бизнес оценил потери от американских санкций 12:59
Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ 12:56
Названы самые популярные города для поездок в разгар лета 12:50
В барнаульском зоопарке выпустили на волю белок 12:45
Под Красноярском ребенок два дня просидел в квартире с мертвым отцом 12:45
В Петербурге водитель спас 13 маленьких утят 12:43
В Беларуси утонул гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский 12:35
1,6 миллиона человек пройдут диспансеризацию на Дону до конца года 12:33
В ДНР предотвратили убийство высокопоставленных силовиков 12:32
Володин подарил Зюганову в честь юбилея труды Ленина 12:31
Вышел трейлер нового мультсериала про Скуби-Ду 12:30
В Крыму увеличили время ночной тишины 12:17
Opel представил новую Corsa во второй раз 12:17
В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа 12:15
Госиспытания комплекса ПВО "Деривация-СВ" завершатся в 2020 году 12:12
Ученый прокомментировал заявления об отравлении воды в Байкале 12:10
В Уфе 120 дольщиков обманули на 253 миллиона рублей 12:09
Уральца оштрафовали за гомофобный комментарий в соцсети 12:06
Трагически погиб гитарист "Песняров" Аркадий Ивановский 12:02
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
26.06.2019 13:11
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Нефтеюганск почтил память первого мэра, убитого по пути на работу

Текст: Елена Панова
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры
Фото: Департамент общественных и внешних связей Югры

В Нефтеюганске вспоминают первого мэра города Владимира Петухова. Нынче первому всенародно избранному мэру Нефтеюганска исполнилось бы 70 лет. Не исключено, что он и сегодня продолжал бы руководить городом, но 26 июня 1998 года глава был убит по дороге на работу.

В мае 1998 года мэр Нефтеюганска обвинил "ЮКОС" в том, что компания не платит налоги в местный бюджет, из-за чего работники не получают зарплату. Владимир Петухов объявил голодовку, выдвинув требования: возбудить уголовное дело в связи с неуплатой налогов в крупных размерах, отстранить от занимаемых должностей начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции Югры,

Фото: Татьяна Андреева/РГ
В Екатеринбурге почтили память погибших в Афганистане уральцев
погасить накопленную с 1996 года недоимку в размере 1,2 триллиона рублей.

Уже после окончания голодовки Владимира Петухова расстреляли из пистолета-пулемета неподалеку от здания городской администрации.

Вчера в Нефтеюганске отметили 21-ю годовщину со дня его смерти. Возле памятника собрались горожане, общественники, власти Югры, вдова погибшего Фарида Исламова.

- Те, кто знал, любил Владимира Петухова, вспоминают о нем, как о человеке, который, невзирая на чины и звания, на противников, следовал одному очень важному принципу - победе закона и справедливости, - подчеркнула глава Югры Наталья Комарова.

Владимир Петухов дошел до руководства городом из самых, как принято говорить, низов: он начинал работать простым помощником бурильщика, постепенно "дорос" до должности главного инженера на одном из нефтедобывающих предприятий региона. Был депутатом местной думы . Защитил диссертацию. В 1996 году Владимира Петухова всенародным голосованием избрали мэром. Так вышло, что руководить городом ему довелось меньше двух лет. Но в Нефтеюганске и сегодня первого всенародного избранного мэра вспоминают как человека редкой принципиальности, стойкости и честности.

- По прошествии времени мы понимаем, что благодаря именно таким людям наша страна пережила тяжелые времена, - отметил в день памяти главный федеральный инспектор по Югре Андрей Руцинский.

В тему

Пять лет назад Владимиру Петухову присвоено звание почетного гражданина Югры. В июне 2013 года учреждена медаль Всероссийского совета местного самоуправления "Долг. Совесть. Честь" в его честь. Это награда общественного признания, ее вручают главам, депутатам, служащим органов местного самоуправления, проявившим твердость и принципиальность в защите интересов населения, за заслуги в развитии системы местного самоуправления в России. К награде могут быть представлены и граждане, активно участвующие в жизни муниципалитета. Медалью № 001 посмертно был награжден сам Владимир Петухов. Ее вручили жене погибшего мэра Фариде Исламовой.

Общество Утраты Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ХМАО
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

В Кремле не исключили отдельной встречи Путина и Трампа
Россия примет меры военного характера в ответ на угрозы НАТО по ДРСМД
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян, обвиняемым в убийстве отца
Пушков прокомментировал слова Кикабидзе о России: Он вам не Мимино
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси