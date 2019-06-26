Нефтеюганск почтил память первого мэра, убитого по пути на работу

В Нефтеюганске вспоминают первого мэра города Владимира Петухова. Нынче первому всенародно избранному мэру Нефтеюганска исполнилось бы 70 лет. Не исключено, что он и сегодня продолжал бы руководить городом, но 26 июня 1998 года глава был убит по дороге на работу.

В мае 1998 года мэр Нефтеюганска обвинил "ЮКОС" в том, что компания не платит налоги в местный бюджет, из-за чего работники не получают зарплату. Владимир Петухов объявил голодовку, выдвинув требования: возбудить уголовное дело в связи с неуплатой налогов в крупных размерах, отстранить от занимаемых должностей начальника налоговой инспекции Нефтеюганска и начальника налоговой инспекции Югры,

погасить накопленную с 1996 года недоимку в размере 1,2 триллиона рублей.

Уже после окончания голодовки Владимира Петухова расстреляли из пистолета-пулемета неподалеку от здания городской администрации.

Вчера в Нефтеюганске отметили 21-ю годовщину со дня его смерти. Возле памятника собрались горожане, общественники, власти Югры, вдова погибшего Фарида Исламова.

- Те, кто знал, любил Владимира Петухова, вспоминают о нем, как о человеке, который, невзирая на чины и звания, на противников, следовал одному очень важному принципу - победе закона и справедливости, - подчеркнула глава Югры Наталья Комарова.

Владимир Петухов дошел до руководства городом из самых, как принято говорить, низов: он начинал работать простым помощником бурильщика, постепенно "дорос" до должности главного инженера на одном из нефтедобывающих предприятий региона. Был депутатом местной думы . Защитил диссертацию. В 1996 году Владимира Петухова всенародным голосованием избрали мэром. Так вышло, что руководить городом ему довелось меньше двух лет. Но в Нефтеюганске и сегодня первого всенародного избранного мэра вспоминают как человека редкой принципиальности, стойкости и честности.

- По прошествии времени мы понимаем, что благодаря именно таким людям наша страна пережила тяжелые времена, - отметил в день памяти главный федеральный инспектор по Югре Андрей Руцинский.

В тему

Пять лет назад Владимиру Петухову присвоено звание почетного гражданина Югры. В июне 2013 года учреждена медаль Всероссийского совета местного самоуправления "Долг. Совесть. Честь" в его честь. Это награда общественного признания, ее вручают главам, депутатам, служащим органов местного самоуправления, проявившим твердость и принципиальность в защите интересов населения, за заслуги в развитии системы местного самоуправления в России. К награде могут быть представлены и граждане, активно участвующие в жизни муниципалитета. Медалью № 001 посмертно был награжден сам Владимир Петухов. Ее вручили жене погибшего мэра Фариде Исламовой.