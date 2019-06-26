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26.06.2019 11:24
Рубрика: Digital

Роскомнадзор начал сбор данных для закона об устойчивом Рунете

Текст: Юлия Кривошапко

Роскомнадзор начал сбор информации от операторов связи по сетям связи на всей территории России. Эта работа ведется в рамках подготовки к реализации закона об устойчивой работе Рунета.

Полученные данные будут учтены при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, уточняется в сообщении ведомства.

Фото: Рамиль Ситдиков/ РИА Новости
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Предполагается, что система будет состоять из подсистем различного назначения, обеспечивающих мониторинг состояния сетей связи, маршрутно-адресной информации, а также взаимодействие с информационными системами операторов связи, различных ведомств и другими внешними информационными системами.

Мониторинг ресурсов сети связи общего пользования и их постоянная актуализация позволит операторам в случае угроз нарушения целостности Рунета оперативно их устранять, поясняет Роскомнадзор.

Закон о бесперебойной работе Рунета был разработан в ответ на появившуюся в США Стратегию национальной кибербезопасности. Анонсируя документ, помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон упоминал, что к соперникам по киберпространству, в числе которых оказалась и Россия, "США намерены использовать не только оборонную стратегию, но и наступательные операции". В России сочли, что в этих условиях требуются защитные меры.

Минкомсвязь назвала требования к операторам связи для защиты Рунета

Впоследствии спикеры ключевых российских ведомств заявляли, что потенциальной угрозы для Рунета нет. Тем не менее, закон приняли для того, чтобы инфраструктура была готова к различным вариантам развития событий.

Он позволяет Роскомнадзору в случае угрозы брать на себя централизованное управление сетями связи.

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