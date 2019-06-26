Роскомнадзор начал сбор данных для закона об устойчивом Рунете

Роскомнадзор начал сбор информации от операторов связи по сетям связи на всей территории России. Эта работа ведется в рамках подготовки к реализации закона об устойчивой работе Рунета.

Полученные данные будут учтены при создании информационной системы Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, уточняется в сообщении ведомства.

Предполагается, что система будет состоять из подсистем различного назначения, обеспечивающих мониторинг состояния сетей связи, маршрутно-адресной информации, а также взаимодействие с информационными системами операторов связи, различных ведомств и другими внешними информационными системами.

Мониторинг ресурсов сети связи общего пользования и их постоянная актуализация позволит операторам в случае угроз нарушения целостности Рунета оперативно их устранять, поясняет Роскомнадзор.

Закон о бесперебойной работе Рунета был разработан в ответ на появившуюся в США Стратегию национальной кибербезопасности. Анонсируя документ, помощник американского президента по национальной безопасности Джон Болтон упоминал, что к соперникам по киберпространству, в числе которых оказалась и Россия, "США намерены использовать не только оборонную стратегию, но и наступательные операции". В России сочли, что в этих условиях требуются защитные меры.

Впоследствии спикеры ключевых российских ведомств заявляли, что потенциальной угрозы для Рунета нет. Тем не менее, закон приняли для того, чтобы инфраструктура была готова к различным вариантам развития событий.

Он позволяет Роскомнадзору в случае угрозы брать на себя централизованное управление сетями связи.