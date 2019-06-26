Роскомнадзор заведет новое административное дело против Google

Роскомнадзор планирует завести новое административное дело против Google. Об этом журналистам рассказал глава ведомства Александр Жаров.

По его словам, компания удаляет противозаконный контент на уровне 68-70 процентов.

"Мы уже в процессе составления протокола, административное дело находится в процессе развития, поскольку ситуация с фильтрацией запрещенного трафика компании Google не меняется", - сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Жарова.

Ранее Роскомнадзор уже предупреждал американскую компанию, что та будет наказана штрафами, если ситуация с запрещенным контентом не изменится. Если в апреле удалялось 80 процентов запрещенного контента, то в мае доля снизилась до 67,5 процента. Причем уточнялось, что размер штрафа будет повышен, дабы компания реально начала предпринимать какие-то действия.