Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле 17:25
Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4 17:01
Новый Discovery Sport оперативно определился с ценой в рублях 16:00
Для Renault Arkana доступен тест-драйв с выездом на дом 15:00
26.06.2019 16:13
Рубрика: Легковые авто

Российский Volkswagen Polo задает стандарты обновления

Текст: Евгений Костин

Издание Rushlane опубликовало фотографии обновлённых седана Vento и хэтчбека Polo. Последний на нашем рынке не продаётся, а вот Vento - это хорошо знакомый нам Volkswagen Polo, который продаётся без изменений уже несколько лет.

Запечатлённый на фото хэтч - Polo в исполнении GT, который отличается от обычного новыми бамперами и решёткой радиатора в стиле Polo GTI фонарями с новой внутренней структурой и тонировкой, наличием чёрного спойлера и B-стоек, 10-спицевыми дисками нового дизайна.

Фото: Пресс-служба Volkswagen.
В погоне за прогрессом: тест-драйв обновленного Volkswagen Passat

Vento, к сожалению, был сфотографирован только с тыльной стороны. Седан получил тонировку фонарей, другой задний бампер с чёрным диффузором, накладки на пороги и крышу опять же чёрного цвета, новый комплект легкосплавных дисков и хромированную полосу на дверях.

В начале 2018 года российские СМИ радостно рапортовали, что в начале 2019-го на отечественном рынке появятся VW Jetta и Polo нового поколения. Позднее появилась информация, что выход Jetta задержится до конца года, а Polo и вовсе приказал ждать 2020-го, а то и дольше…

Напомним, в России актуальный VW Polo можно купить начиная от 670 900 рублей. Седан доступен с двигателями MPI мощностью 90 и 110 л.с. и со 125-сильным TSI. Последний, напомним, дебютировал на "подогретой" версии GT. То, что предлагают для индийского седана, уже доступно для российского: доплата за крышу, выкрашенную в красный или чёрный цвет, составляет 27 500 рублей, а пакет аксессуаров "Спорт" продают за 39 900 - 62 500 рублей в зависимости от комплектации.

Проект нового регламента: автосалоны смогут ставить машины на учет
Едем на дачу в комфорте: лучшие подержанные универсалы за 500 000 рублей
#Volkswagen