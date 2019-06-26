Российский Volkswagen Polo задает стандарты обновления

New Volkswagen Polo, Vento 2019 spied undisguised at Pune dealership https://t.co/Ye8DTzE4O5 pic.twitter.com/FvliRDMQ0d — RushLane (@rushlane) 25 июня 2019 г.

Издание Rushlane опубликовало фотографии обновлённых седана Vento и хэтчбека Polo. Последний на нашем рынке не продаётся, а вот Vento - это хорошо знакомый нам Volkswagen Polo, который продаётся без изменений уже несколько лет.

Запечатлённый на фото хэтч - Polo в исполнении GT, который отличается от обычного новыми бамперами и решёткой радиатора в стиле Polo GTI фонарями с новой внутренней структурой и тонировкой, наличием чёрного спойлера и B-стоек, 10-спицевыми дисками нового дизайна.

Vento, к сожалению, был сфотографирован только с тыльной стороны. Седан получил тонировку фонарей, другой задний бампер с чёрным диффузором, накладки на пороги и крышу опять же чёрного цвета, новый комплект легкосплавных дисков и хромированную полосу на дверях.

В начале 2018 года российские СМИ радостно рапортовали, что в начале 2019-го на отечественном рынке появятся VW Jetta и Polo нового поколения. Позднее появилась информация, что выход Jetta задержится до конца года, а Polo и вовсе приказал ждать 2020-го, а то и дольше…

Напомним, в России актуальный VW Polo можно купить начиная от 670 900 рублей. Седан доступен с двигателями MPI мощностью 90 и 110 л.с. и со 125-сильным TSI. Последний, напомним, дебютировал на "подогретой" версии GT. То, что предлагают для индийского седана, уже доступно для российского: доплата за крышу, выкрашенную в красный или чёрный цвет, составляет 27 500 рублей, а пакет аксессуаров "Спорт" продают за 39 900 - 62 500 рублей в зависимости от комплектации.