Совфед одобрил закон об упрощенном получении гражданства

При этом речь идет не о всех иностранцах, а только о тех, чьи профессии или должности включены в специальный составляемый правительством перечень.

До сих пор иностранцы и лица без гражданства могли обратиться с заявлением о приеме в гражданство РФ без соблюдения ценза оседлости, если они не менее трех лет проработали в России по профессии, указанной в перечне. Теперь этот срок сокращается с трех лет до одного года.

Закон разработан во исполнение поручений президента РФ по итогам прошлогодней "прямой линии" с президентом РФ Владимиром Путиным.