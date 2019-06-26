Трамп: Китайская экономика утекает в трубу - сделка в их интересах

Президент США накануне встречи мировых лидеров в формате G-20 в Осаке заявил, что он все-таки рассчитывает на то, что в ходе переговоров с китайским лидером Си Цзинпинем странам удастся заключить новую торговую сделку. При этом Трамп отметил, что он "доволен сложившейся ситуацией", когда "США зарабатывают огромное состояние, а для Китая дела идут не так хорошо". "Сделка нужна в большей степени им (КНР), а не нам", заявил глава Белого дома в интервью Fox Business.

Трамп также отметил, что на тот случай, если Китай не пойдет на уступки и выдвинутые американцами условия, у Вашингтона существует план "Б". "Если это не сработает, если мы не достигнем сделки, я бы ввел дополнительные пошлины, очень субстантивные дополнительные тарифы. Китайская экономика утекает в трубу - сделка в их интересах", - заявил он.

Президент США особо отметил, что его взгляды на политику пошлин значительно отличаются от общепринятых, и указал на то, что после введения 25% тарифов на китайский импорт стоимостью 250 миллиардов долларов, американский рынок "взлетел до небес". Трамп выразил готовность обложить новыми пошлинами еще 350 или более миллиардов долларов товаров из КНР, заметив, что на этот случай он готов пойти на уступки, и наложить уже не 25%, а более "гуманные" 10% тарифы.