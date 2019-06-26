У самолета Boeing 737 MAX нашли новую критическую проблему

Новый потенциальный источник риска обнаружен в конструкции самолетов семейства Boeing 737 MAX экспертами американского Федерального авиационного управления. Напомним, полеты этих самолетов авиационные власти ранее уже приостановили из-за крупных авиакатастроф в Индонезии и Эфиопии.

Конкретная проблема, которую выявили во время испытаний на тренажере, не называется. Однако из-за нее перенесли проведение сертификационного полета Boeing 737 MAX, который мог решить дальнейшую судьбу лайнера.

Напомним, авиакатастрофа с Boeing 737 MAX в Индонезии произошла 29 октября 2018 года, а в Эфиопии - 10 марта 2019-го. В результате этих крушений погибли в общей сложности 346 человек. После этого большинство стран мира приостановили полеты таких самолетов нал своими территориями. Позже в Boeing признали, что проблема касалась так называемой "Системы улучшения характеристик маневренности" (MCAS), передает РИА Новости.