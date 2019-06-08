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08.06.2019 08:36
Рубрика: В мире

Компания Boeing знала о проблемах в системе 737 Max еще в 2017 году

Компания Boeing знала о проблеме самолета Boeing 737-MAX, но не собиралась решать ее в короткие сроки. Такое громкое заявление сделали американские конгрессмены Питер ДеФазио и Рик Ларсен.

Фото: EPA/JIM YOUNG
Boeing нашел дефектные детали в самолетах 737 NG и 737 MAX

По их словам, производитель лайнеров еще в 2017 году был проинформирован о неисправности установленной в кабине пилотов сигнальной лампы, которая загорается в случае выхода из строя датчиков, предупреждающих об опасном угле атаки самолетов. А вот исправлять недочеты компания не собиралась вплоть до 2020 года, подчеркнули представители власти, ознакомившиеся с планами по модернизации Boeing 737 MAX.

Напомним, 29 октября прошлого года года Boeing 737 MAX, принадлежащий индонезийской авиакомпании Lion Air, рухнул в море спустя несколько минут после вылета из аэропорта Джакарты.

Фото: AP Photo/Ted S. Warren
Boeing завершил тестовые полеты 737 MAX перед сертификацией нового ПО

Погибли все находившиеся на борту 189 человек. А 10 марта уже этого года в Эфиопии разбился самолет авиакомпании Ethiopian Airlines, в результате чего погибли 157 человек.

После этого многие страны закрыли свое воздушное пространство для данной модели самолета, а авиакомпании приостановили эксплуатацию Boeing 737-MAX.

В ходе расследования причин катастроф были выявлены возможные ошибки в работе системы коррекции маневрирования (MCAS).

Сейчас компания Boeing занимается устранением недочетов.

В мире США Компании Авиация Boeing Авиакатастрофы
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