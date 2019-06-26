В Бресте прошла Спартакиада студенческой молодежи Союзного государства

Вратарь футбольной команды Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Юрий Панов гостил в Бресте второй раз. В полуфинальном матче выиграли у белорусов, студентов Белорусского государственного аграрного технического университета. Играли в сложных условиях - жара на фоне надвигающегося ливня. Как только закончили последний полуфинальный матч, на Брест обрушился град с дождем.

- Такие поездки всегда дают новые впечатления, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" Юрий. - Беларусь - красивая страна, для нас подготовили очень интересную программу. Школьником я уже бывал здесь, но большинство ребят впервые оказались в Бресте. Скучать нам некогда. Утром соревнования, потом экскурсии.

В итоге команда Панова заняла второе место в соревнованиях, пропустив вперед Пензенский государственный университет. Бронза уехала в Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины.

А вот участникам Белорусского государственного аграрного технического университета в футболе не повезло. Тренер Василий Мартиненок читал по лицам ребят, как они расстроены из-за поражения. Но он уверен, что будут еще в их жизни победы:

- Это спорт, здесь не всегда получается так, как планируешь. У нас заболел один игрок, и это сильно повлияло на рисунок игры. Такие мероприятия - очень хорошая и полезная инициатива, которая объединяет молодежь. Я не в первый раз участвую и каждый раз понимаю, насколько важно развивать у нашей молодежи спортивный характер.

В субботу в Бресте по всем видам прошли финалы. Гомельский университет отметился еще один раз, завоевав второе место в плавании. Белорусский государственный университет физической культуры стал в этой категории лучшим, а в баскетболе среди девушек праздновал второе место. Обе бронзы в баскетболе среди девушек и юношей увезли студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Команда Тюменского госуниверситета стала первой в женском баскетболе, а Казанского федерального университета - в мужском. Еще один призер из России - Южно-Уральский государственный университет. Его команда заняла третье место в плавании.

Олимпиада закончилась там же, где началась: торжественная церемония закрытия и награждение призеров прошли в Брестской крепости, священном месте, которое объединяет судьбы двух государств.