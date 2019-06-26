В мире
26.06.2019 16:00
Текст: Катерина Богданова (sob@sb.by)
Союз. Беларусь-Россия - № 23(891)

Равнение на Европейские игры!

В Бресте прошла Спартакиада студенческой молодежи Союзного государства
Почти 250 студентов из 20 вузов Беларуси и России наблюдали за открытием II Европейских игр в фанзоне на стадионе "Брестский". Но в Бресте у них была своя игра - Спартакиада студенческой молодежи Союзного государства, которая проходила с 18 по 23 июня. Парни и девушки соревновались в трех видах спорта (мини-футбол, баскетбол и плавание). Напряженные матчи в игровых видах проходили на лучших площадках города: в спортивном комплексе "Виктория", где проводятся матчи Лиги чемпионов по гандболу, и на синтетическом футбольном поле спортивной школы.
Белорусские и российские студенты соревновались в трех видах спорта - мини-футбол, баскетбол и плавание. Фото: Геннадий Козловский Белорусские и российские студенты соревновались в трех видах спорта - мини-футбол, баскетбол и плавание. Фото: Геннадий Козловский
Белорусские и российские студенты соревновались в трех видах спорта - мини-футбол, баскетбол и плавание. Фото: Геннадий Козловский

Вратарь футбольной команды Кубанского государственного аграрного университета имени И.Т. Трубилина Юрий Панов гостил в Бресте второй раз. В полуфинальном матче выиграли у белорусов, студентов Белорусского государственного аграрного технического университета. Играли в сложных условиях - жара на фоне надвигающегося ливня. Как только закончили последний полуфинальный матч, на Брест обрушился град с дождем.

- Такие поездки всегда дают новые впечатления, - рассказал корреспонденту "СОЮЗа" Юрий. - Беларусь - красивая страна, для нас подготовили очень интересную программу. Школьником я уже бывал здесь, но большинство ребят впервые оказались в Бресте. Скучать нам некогда. Утром соревнования, потом экскурсии.

В итоге команда Панова заняла второе место в соревнованиях, пропустив вперед Пензенский государственный университет. Бронза уехала в Гомельский госуниверситет имени Франциска Скорины.

Фото: РИА Новости.
"СОЮЗ" выяснил, какой отдых полезен для детей

А вот участникам Белорусского государственного аграрного технического университета в футболе не повезло. Тренер Василий Мартиненок читал по лицам ребят, как они расстроены из-за поражения. Но он уверен, что будут еще в их жизни победы:

- Это спорт, здесь не всегда получается так, как планируешь. У нас заболел один игрок, и это сильно повлияло на рисунок игры. Такие мероприятия - очень хорошая и полезная инициатива, которая объединяет молодежь. Я не в первый раз участвую и каждый раз понимаю, насколько важно развивать у нашей молодежи спортивный характер.

В субботу в Бресте по всем видам прошли финалы. Гомельский университет отметился еще один раз, завоевав второе место в плавании. Белорусский государственный университет физической культуры стал в этой категории лучшим, а в баскетболе среди девушек праздновал второе место. Обе бронзы в баскетболе среди девушек и юношей увезли студенты Гродненского государственного университета имени Янки Купалы. Команда Тюменского госуниверситета стала первой в женском баскетболе, а Казанского федерального университета - в мужском. Еще один призер из России - Южно-Уральский государственный университет. Его команда заняла третье место в плавании.

Олимпиада закончилась там же, где началась: торжественная церемония закрытия и награждение призеров прошли в Брестской крепости, священном месте, которое объединяет судьбы двух государств.

Хотите знать больше о Союзном государстве? Подписывайтесь на наши новости в социальных сетях.
Специальный проект rg.ru

© 1998-2019 ФГБУ «Редакция «Российской газеты»