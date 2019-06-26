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26.06.2019 13:03
Рубрика: Власть

В Госдуме призвали ужесточить наказание для изготовителей взрычатки

Текст: Татьяна Замахина

В Госдуме прокомментировали информацию о ликвидации в Саратове участника запрещенной в РФ международной террористической организации "Исламское государство" (ИГ), готовившего террористический акт в местах массового пребывания людей.

В ФСБ России ранее сообщили, что член ИГ приобрел с этой целью средства поражения и компоненты для изготовления самодельных взрывных устройств (СВУ) и оборудовал в одном из гаражных кооперативов Саратова лабораторию для синтезирования взрывчатых веществ.

Фото: iStock
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Первый замруководителя фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев отметил, что за последний месяц уже не впервые задержан преступник, планировавший нападение с применением самодельных взрывных устройств.

- Оперативники вновь показали высокий профессионализм, провели эффективную операцию по задержанию террориста, - заявил  депутат журналистам. - Тот факт, что он собирался осуществить теракт с использованием самодельных бомб, подтверждает важность и актуальность ужесточения наказания за изготовление СВУ.

Парламентарий уверен, что увеличение сроков за изготовление взрывчатки станет дополнительной действенной мерой для предотвращения терактов. Законопроект об ужесточении наказания до 15 лет лишения свободы за незаконное изготовление взрывных устройств уже разработан, ожидается отзыв кабмина. Как сообщается, документ поддержан Верховным судом России, а также Институтом законодательства и сравнительного правоведения при Правительстве РФ.

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