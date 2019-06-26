Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Новый кроссовер Kia XCeed: маленький клиренс и отсутствие 4х4 17:01
Российский Volkswagen Polo задает стандарты обновления 16:13
Новый Discovery Sport оперативно определился с ценой в рублях 16:00
Для Renault Arkana доступен тест-драйв с выездом на дом 15:00
26.06.2019 17:25
Рубрика: Страхование

В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле

Текст: Айсель Герейханова
Фото: Донат Сорокин/ТАСС Фото: Донат Сорокин/ТАСС
Фото: Донат Сорокин/ТАСС

Страховой полис для законопослушных водителей должен стоить дешевле, а для злостных нарушителей дороже. С таким заявлением выступил глава МВД Владимир Колокольцев на Госсовете, посвященном дорожной теме.

Фото: Роман Игнатьев/ "Комсомольская правда"
Как обманывают при оформлении полисов ОСАГО

"Дополнительным механизмом стимулирования законопослушного поведения водителей является введение понижающего или повышающего коэффициента при оформлении страхового полиса. Они будут зависеть от количества нарушений правил дорожного движения", - пояснил он.

Колокольцев добавил, что соответствующий законопроект министерством поддержан. Еще одной мерой, направленной на снижение ДТП, может стать конфискация машин у водителей после "пьяных аварий". По мнению Колокольцева, это могло бы спасти жизни тысячи людей. Кроме того, в МВД предложили создать систему рейтинговой оценки автошкол в России, чтобы повысить требования к преподавателям в автошколах.

В целом, по словам Колокольцева, МВД к 2030 году будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах.

Редчайшую "Волгу" с мотором Toyota выставили на продажу
Проект нового регламента: автосалоны смогут ставить машины на учет
#ОСАГО