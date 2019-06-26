В МВД предложили сделать страховку для законопослушных водителей дешевле

Страховой полис для законопослушных водителей должен стоить дешевле, а для злостных нарушителей дороже. С таким заявлением выступил глава МВД Владимир Колокольцев на Госсовете, посвященном дорожной теме.

"Дополнительным механизмом стимулирования законопослушного поведения водителей является введение понижающего или повышающего коэффициента при оформлении страхового полиса. Они будут зависеть от количества нарушений правил дорожного движения", - пояснил он.

Колокольцев добавил, что соответствующий законопроект министерством поддержан. Еще одной мерой, направленной на снижение ДТП, может стать конфискация машин у водителей после "пьяных аварий". По мнению Колокольцева, это могло бы спасти жизни тысячи людей. Кроме того, в МВД предложили создать систему рейтинговой оценки автошкол в России, чтобы повысить требования к преподавателям в автошколах.

В целом, по словам Колокольцева, МВД к 2030 году будет добиваться нулевой смертности на российских автомобильных дорогах.