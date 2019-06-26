В Посткоме Союзного государства обсудили развитие туризма в Арктике

В Постоянном Комитете Союзного государства прошла научно-практическая конференция, тема которой на первый взгляд довольно необычна: "Арктика: потенциальные возможности для туризма, анализ проблем и пути решения". Однако докладчики и эксперты разных уровней уверены, выступившие на форуме, подчеркивали, что данное направление весьма перспективно. Ведь ходят же огромные "плавающие отели" к берегам Антарктиды, так почему бы не развивать туризм и в арктических морях?

Например, открывший конференцию Государственный секретарь Союзного государства Григорий Рапота, считает, что в северных морях в летнее время года вполне можно было бы развивать парусный туризм.

Организаторы конференции, а это Фонд "Арктика - СГ", созданный при поддержке постоянного комитета Союзного государства России и Беларуси, не сомневаются, что чрезвычайное разнообразие территорий арктической зоны России - от Мурманска до Дальнего Востока, а также ряд островов и архипелагов в Ледовитом океане, открывает практически неограниченные возможности для развития туристического бизнеса. Туристы найдутся, уверены представители туристических компаний России и Беларуси, работающие на северном направлении. По мнению выступавших, арктический туризм может включать в себя практически весь спектр - от экстремального до научного.

Конечно предстоит еще немало сделать и первое создать соответствующую инфраструктуры и проложить транспортные маршруты. Кроме того, необходимо разработать нормативно-правовую базу, ведь поездки связанные с экстремальным климатом, влекут необходимость надежного обеспечения безопасности туристов.

Словом, уверены участники конференции, в целях популяризации арктического туризма важен подробный анализ всех проблем.

В конференции приняли участие гости из Минвостокразвития России, известные туристы и ведущие специалисты туристических компаний России и Беларуси.

По итогам конференции ее участники приняли резолюции, в которой прописали принципы развития инфраструктуры и перспективных туристских продуктов арктического региона.

...Напомним, предыдущая конференция, проходившая не так давно в Посткоме и организованная Фондом "Арктика-СГ", поднимала вопросы арктической медицины: особенностей профилактики болезней в условиях Крайнего Севера, диагностики и лечения в арктических условиях сердечно-сосудистых, эндокринных, инфекционных и других заболеваний. А один из докладов был посвящен… сну и его многочисленным патологиям в условиях Севера. Ведь в краю, где полгода длится день, а полгода ночь данная тема очень актуальна.