Минфин и Минэнерго поставили точку в многомесячной дискуссии о том, как закрыть дыру в бюджете из-за топливных льгот нефтекомпаниям и одновременно сдержать рост цен на бензин на внутреннем рынке. Корректировка демпфирующего (сглаживающего колебания цен) механизма произойдет с 1 июля - как раз когда закончится договоренность правительства с нефтяниками о контроле за розничными и мелкооптовыми ценами на топливо. Минфин обещает, что в итоге будут и сдержаны цены на топливо, и в целом не увеличится налоговая нагрузка на отрасль.

Минфин уже объявил о том, что внесет в правительство проект поправок о корректировке демпфера 26 июня. На момент подписания этого номера "Российской газеты" в печать параметры поправок еще не были опубликованы.

Механизм сдерживания цен на бензин будет работать, пока стоимость нефти не достигнет 80 долларов за баррель - тогда потребуются более сильные меры

Некоторые подробности корректировки демпфера раскрыл накануне директор департамента налоговой и таможенной политики минфина Алексей Сазанов. "Роста налоговой нагрузки на нефтяную отрасль в целом не произойдет. Формула проста до безобразия. Сколько составит экономия на демпфере с учетом новых параметров, настолько повысится НДПИ за вычетом того, что мы дополнительно заработаем на мазуте", - рассказал он (цитата по "Интерфаксу"). Вероятно, речь идет об апрельском решении правительства ввести акциз на суррогаты средних дистиллятов, вакуумный газойль и мазут, который и должен стать дополнительным источником покрытия расходов бюджета на компенсации нефтяникам. О том, насколько конкретно повысится НДПИ, Сазанов не сообщил. При этом, по его словам, скорректированный демпферный механизм сам по себе способен сдержать рост цен на топливо.

Демпфирующий механизм работает с 1 января 2019 года, это часть завершающегося налогового маневра в отрасли. По нему нефтекомпаниям должна быть компенсирована часть разницы (60 процентов) между высокими экспортными ценами на топливо и условной внутренней ценой на него. Но по итогам первого квартала демпфер сработал не полностью в пользу нефтяников, после чего компании настояли на снижении цен в его формуле (с 56 тысяч до 51 тысячи рублей за тонну бензина и с 50 тысяч до 46 тысяч рублей за тонну дизельного топлива). Планируется, что с 2020 года параметры компенсации снова изменятся, однако до последнего времени минфин и минэнерго не могли договориться об окончательной конструкции демпфера (минфин предлагал поднять НДПИ, в минэнерго с этим были не согласны).

Также в конце прошлого года на фоне лавинообразного роста оптовых, а затем и розничных цен на топливо правительство подписало с крупнейшими нефтекомпаниями соглашение о контроле за ценами. Оно предусматривало фиксированные максимальные цены на бензин марок Аи-92, Аи-95 и дизельное топливо до конца 2018 года, их равномерную индексацию максимум на величину средней прогнозной инфляции в 2019 году (кроме января, где был разрешен рост цен на АЗС на 1,7 процента), а также увеличение поставок на внутренний рынок. В результате рост цен удалось остановить. Соглашение действует до 1 июля этого года.

Сложившаяся на рынке моторных топлив ситуация выглядит вполне сбалансированной: цены на АЗС для потребителей сохраняются стабильными, у производителей при торговле на внутреннем рынке есть положительная премия к нетбэку, операторы мелкооптовой и розничной торговли извлекают разумную прибыль, говорится в обзоре исследовательской группы "Петромаркет". По мнению авторов обзора, одновременно при новой формуле демпфера и довольно реалистичном сценарии роста цен на нефть до 70 долларов за баррель (особенно если страны ОПЕК+ договорятся о дальнейшем сокращении добычи во втором полугодии) необходимость в продлении соглашения между нефтяниками и государством для сохранения цен в рознице отпадает.

Но если предположить более существенный рост цены на нефтяное сырье - до 80 долларов за баррель при одновременном ослаблении курса российской валюты до 70 рублей за доллар, то сохранение розничных цен на бензин на их текущем уровне будет невозможно, поскольку в таком случае маржа АЗС при торговле топливом станет отрицательной вне зависимости от того, заработает новая формула расчета демпфера или нет, указывают аналитики "Петромаркета". В целом предпосылки для повторного заключения договора позднее все еще остаются, допускают эксперты.