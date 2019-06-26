В России появился еще один бюджетный кроссовер

Представительство китайской компании FAW объявило о начале продаж компактного кроссовера Besturn Х40. Автомобиль будет одним из самых бюджетных в своем сегменте. Цены на него стартуют с отметки в 949 тысяч рублей без учета спецпредложений, с ними он стоит от 809 тысяч.

Новинка длиной 4 310 мм оснащается бензиновым двигателем объемом 1,6 литра мощностью 108 л.с. в паре с 5-ступенчатой "механикой" или 6-диапазонным "автоматом" Aisin. Привод предусмотрен только передний.

FAW Besturn Х40 получил три комплектации - Basic, MT Luxury и AT Luxury. Уже в начальной версии он получит довольно богатое оснащение. Это, в частности, системы ABS, EBA, EBD, TCS, фронтальные и боковые подушки безопасности, дневные ходовые огни, светодиодные задние фонари и задние "противотуманки", литые 17-дюймовые диски, датчики давления в шинах, задние датчики парковки и кондиционер.

Мультимедийка получила 8-дюймовый сенсорный экран и работает с модулем Bluetooth. К аудиосистеме предложены 4 динамика. Рулевую колонку можно регулировать по высоте, водительское кресло - в шести направлениях, пассажирское - в четырех. Сиденья отделаны экокожей, передние получили подогрев. Наружные зеркала также имеют регулировки и подогрев.

В версии Luxury появляются системы безопасности ESP и HAS, многофункциональный руль, электрическая розетка на 12В, бесключевой запуск двигателя, камера заднего вида, круиз-контроль, аудиосистема с 6 динамиками, люк с электроприводом. Аудиосистема получает дополнительные два динамика, в салоне устанавливаются центральные подлокотники спереди и сзади, в списке опций добавляется датчик света, а рулевая колонка регулируется еще и по вылету.

Такой автомобиль с МКПП стоит 999 000 рублей, с АКПП - 1 049 000 рублей. Участие в маркетинговых программах сделает машины дешевле.

До сих пор FAW предлагал россиянам только кроссовер X80 в двух вариантах дизайна. Эту модель компания собирает на заводе "Автотор" в Калининграде, а X40 будет экспортировать из Китая.