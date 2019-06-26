Путин призвал не прятать камеры видеонаблюдения на дорогах

Владимир Путин заявил, что цель установки видеокамер на дорогах - это снижение аварийности и травматизма на дорогах. В связи с этим глава государства призвал всех, отвечающих за работу в этой сфере, не прятать камеры.

"Цель их установки - снижение аварийности и травматизма на дорогах, сохранение жизни людей. Не нужно эти камеры, особенно на опасных участках, скрывать и прятать. В этом случае происходит прямая подмена смысла", - заявил президент на заседании Госсовета в Кремле, которое посвящено развитию автодорог в России и безопасности дорожного движения. В итоге, вместо того, чтобы дисциплинировать водителей, их просто подводят под штраф, а это не самоцель, подчеркнул Путин. Он также отметил, что услышать его должны не только участники заседания, но и за периметром Кремля.