Владимир Путин встретится с Терезой Мэй на G20

Путин и Мэй побеседуют 28 июня. По дипломатическим каналам достигнута взаимная договоренность об этой встрече, пояснил представитель Кремля.

Журналисты поинтересовались, с чем связана необходимость контакта с уходящим британским премьером.

"Встреча эта важна, поскольку мы последний раз встречались с премьер-министром Великобритании тоже на одном из саммитов "Двадцатки", после этого контактов на высшем уровне не было", - напомнил Ушаков.

"Даже с этой точки зрения (встретиться) весьма важно. Просто если лидеры проговорят чувствительные вопросы. Как вы понимаете, их накопилось много в наших взаимоотношениях с Великобританией. Если будут найдены какие-то возможности для налаживания сотрудничества, мы будем только это приветствовать", - заявил помощник президента РФ.

Всего же у российского лидера намечено больше десятка двусторонних встреч с главами других государств на полях саммита G20, который пройдет в японской Осаке 28-29 июня.

Владимир Путин пообщается с лидерами Китая, Индии, Франции, Германии, Турции, республики Корея, Египта, с наследным принцем Саудовской Аравии Муххамедом Бен Сальманом Аль Саудом. И, конечно, с премьер-министром Японии Синдзо Абэ.

Российско-японские переговоры на высшем уровне пройдут 29 июня. "Предусматривается встреча в узком составе, не исключен контакт в формате тет-а-тет, обычно японский премьер об этом просит", - рассказал Ушаков. В частности, он анонсировал "весьма интересные коммерческие соглашения". По итогам переговоров Путин и Абэ сделают заявление для прессы.