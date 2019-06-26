Володин обсудил с болгарской коллегой ситуацию с ПАСЕ и отношения с ЕС

Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Москве с главой Народного собрания Республики Болгария Цветой Караянчевой. Российский спикер, в частности, заявил, что товарооборот между РФ и ее ключевыми европейскими партнерами восстанавливается. Также он высказался на тему ситуации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где 26 июня решается вопрос о возвращении России в организацию.

Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Возвращение именно сейчас стало возможным, потому что большинство стран Европы осознали, что без России диалог невозможен, и согласились защитить права национальных делегаций.

"Сорок семь стран, которые объединились в Совет Европы, все равноправны, - подчеркнул Володин в ходе разговора с коллегой. - И когда нарушаются права национальной делегации одной из стран, нарушаются права народа, нарушаются права страны, которую представляют депутаты Парламентской ассамблеи. И стоять в стороне и смотреть издали, что такое возможно, наверное, неправильно".

Он добавил, что Россия никогда не потворствовала решениям, идущим вразрез решениям международных организаций, которые нарушают права других стран. И власти РФ считают, что этому необходимо следовать и в дальнейшем.

Володин подчеркнул, что Россия выступает за решения, которые принимаются именно в рамках международных организаций, и не может мириться с ущемлением прав национальной делегации в ПАСЕ.

"Это ущемление в правах целого народа. Поэтому, когда мы говорим о соблюдении всех международных правил и норм, здесь всецело поддерживаем вас в отношении Евросоюза, также мы должны соблюдать права стран-участников Совета Европы", - отметил Володин.

Говоря об улучшении экономических отношений с Евросоюзом, глава нижней палаты заявил о том, что товарооборот между Россией и ее ключевыми европейскими партнерами восстанавливается. Кстати, и товарооборот с США растет быстрее, чем в досанкционный период.

В свою очередь Караянчева заявила о планах страны завершить строительство ответвления газопровода "Турецкий поток", проходящего через территорию Болгарии, до конца 2020 года. "Мы не уклоняемся от выполнения соответствующих обязательств, которые мы приняли перед своими гражданами", - подчеркнула она.

Караянчева также выразила уверенность, что санкции не должны быть препятствием для осуществления совместных российско-болгарских проектов.