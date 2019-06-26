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26.06.2019 12:37
Рубрика: Власть

Володин обсудил с болгарской коллегой ситуацию с ПАСЕ и отношения с ЕС

Текст: Татьяна Замахина
Председатель Госдумы Вячеслав Володин встретился в Москве с главой Народного собрания Республики Болгария Цветой Караянчевой. Российский спикер, в частности, заявил, что товарооборот между РФ и ее ключевыми европейскими партнерами восстанавливается. Также он высказался на тему ситуации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), где 26 июня решается вопрос о возвращении России в организацию.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Фото: Алексей Никольский/РИА Новости

Делегация РФ впервые с 2016 года подала заявку на подтверждение своих полномочий в ПАСЕ. Возвращение именно сейчас стало возможным, потому что большинство стран Европы осознали, что без России диалог невозможен, и согласились защитить права национальных делегаций.

Фото: Курпяева Олеся/РГ
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"Сорок семь стран, которые объединились в Совет Европы, все равноправны, - подчеркнул Володин в ходе разговора с коллегой. - И когда нарушаются права национальной делегации одной из стран, нарушаются права народа, нарушаются права страны, которую представляют депутаты Парламентской ассамблеи. И стоять в стороне и смотреть издали, что такое возможно, наверное, неправильно".

Он добавил, что Россия никогда не потворствовала решениям, идущим вразрез решениям международных организаций, которые нарушают права других стран. И власти РФ считают, что этому необходимо следовать и в дальнейшем.

Володин подчеркнул, что Россия выступает за решения, которые принимаются именно в рамках международных организаций, и не может мириться с ущемлением прав национальной делегации в ПАСЕ.

"Это ущемление в правах целого народа. Поэтому, когда мы говорим о соблюдении всех международных правил и норм, здесь всецело поддерживаем вас в отношении Евросоюза, также мы должны соблюдать права стран-участников Совета Европы", - отметил Володин.

Говоря об улучшении экономических отношений с Евросоюзом, глава нижней палаты заявил о том, что товарооборот между Россией и ее ключевыми европейскими партнерами восстанавливается. Кстати, и товарооборот с США растет быстрее, чем в досанкционный период.

Названы поддержавшие Россию в ПАСЕ государства

В свою очередь Караянчева заявила о планах страны завершить строительство ответвления газопровода "Турецкий поток", проходящего через территорию Болгарии, до конца 2020 года. "Мы не уклоняемся от выполнения соответствующих обязательств, которые мы приняли перед своими гражданами", - подчеркнула она.

Караянчева также выразила уверенность, что санкции не должны быть препятствием для осуществления совместных российско-болгарских проектов.

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