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26.06.2019 14:25
Рубрика: Легковые авто

Volvo сделала кроссовер XC90 по-настоящему безопасным - теперь с броней

Текст: Евгений Костин
Фото: Пресс-служба Volvo. Фото: Пресс-служба Volvo.
Фото: Пресс-служба Volvo.

Компания Volvo сообщила о начале производства бронированных версий кроссовера XC90. Появление таких автомобилей является ответом на запросы рынка. У шведской компании богатый опыт в создании машин для полиции, пожарных и других спецслужб, поэтому им не преминули воспользоваться.

Базой для создания "броневика" была выбрана дизельная версия Volvo XC90 T6 AWD (320 л.с.) После того, как автомобиль сойдёт с конвейера в шведском Торсланде, его отправляют на доработку в компанию Trasco Bremen GmbH.

Фото: Пресс-служба Volvo.
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Специальный Volvo XC90 имеет класс защиты VR8 (VPAM BRV 2009 / ERV 2010), то есть автомобиль может быть обстрелян под любым углом, в том числе и бронебойными снарядами, и способен выдержать взрыв 15 кг тротила на расстоянии от двух метров.

Толщина бронированной пластины составляет 10 мм, стекла - до 50 мм. Вся эта защита делает XC90 тяжелее на 1.4 тонны, то есть автомобиль весит почти 4.5 тонн (вместе с пятью пассажирами). В связи с этим у бронированных Volvo XC90 усиленная подвеска, увеличенный дорожный просвет и модифицированные тормоза.

В Европе приём заказов на спецверсию XC90 уже открыт, первые автомобили доберутся до клиентов в конце года.

Фото: Пресс-служба Geely
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В компании сообщили, что сейчас работают над лайт-версией брони, которую будут устанавливать на XC90 и компактный XC60. Volvo XC90 с классом защиты VR8 ориентирован на службы безопасности, в чью компетенцию входит обеспечение перевозок высокопоставленных лиц. Машины с облегчённой бронёй предназначены для клиентов, которым в силу профессии или проживания в криминогенном регионе требуется нечто большее, чем стандартный автомобиль. Большой спрос на такие транспортные средства, отметили в компании, существует в странах Латинской Америки.

В России Volvo XC90 оценён в 3 955 000 рублей, недавно модель прошла обновление.

Фото: Пресс-служба Volvo.
#Volvo