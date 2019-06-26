Ученые придумали, где будут жить мамонты в случае возрождения вида

Ученые, сторонники возрождения вымерших животных, планируют с помощью генной инженерии предотвратить исчезновение видов, а некоторых случаях даже возродить вымершего животного. Но что делать человечеству с шерстистым мамонтом, спрашивает die Welt.

Одна из недавних потерь в мире животных - самец северного белого носорога по кличке Судан. Он умер в Кенийском заповеднике в 2018 году. Популяция вторых по величине млекопитающих после слона истреблена в дикой природе в середине XX века.

Со смертью Судана подвид почти вымер. Теперь судьба северных белых носорогов лежит в чашке Петри: наука могла бы спасти их, потому что есть еще две самки и замороженная сперма. Немецкие ученые разработали технологию, которая позволит получить маленького северного белого носорога. И, таким образом, предполагается восстановить почти исчезнувшую популяцию животных.

Но некоторые исследователи идут еще дальше в попытках сохранить биоразнообразие Земли, пытаясь оживить животных, которые вымерли тысячелетия или столетие назад. Например, в Гарвардском и Калифорнийском университетах (США) с помощью генной инженерии планируют возродить шерстистого мамонта, который вымер 10 тысяч лет назад, или странствующего голубя, последний представитель которого умер в зоопарке в 1914 году.

Но мнение научного мира по этому вопросу разделилось: речь идет о сохранении видов или о вмешательстве в природу?

Джордж Черч и его команда из Гарвардского университета извлекают определенные части ДНК генома мамонта и вставляют их в клетки слонов. Таким образом, этот будет не мамонт, а совершенно новое животное. "Мы пытаемся создать слона, устойчивого к холоду, - говорит Черч. - Можно уменьшить размер клыков у животного, чтобы снизить риск браконьерства".

На западном побережье США Бен Новак хочет таким же способом возродить странствующего голубя.

"Мы хотим использовать биотехнологии, чтобы помочь сохранить природу и увеличить биологическое разнообразие", - говорит директор организации Revive & Restore Райан Фелан, которая поддерживает проекты по возрождению мамонта и странствующего голубя.

Но многие ученые не разделяют оптимизм коллег. "Это пустая трата времени", - говорит эволюционный биолог Стюарт Пимм из университета Дьюка (США). По его мнению, защитить виды от вымирания можно, решив серьезную проблему - отношение людей к животным. "Если вы можете уничтожить, а затем возродить вид, то вы не так уж озабочены его сохранением в дикой природе", - иронизирует он, а затем спрашивает: "И что бы мы сейчас делали с шерстистым мамонтом?"

У Черча уже есть ответ на этот вопрос, вернее, идея. Он хочет поселить "мамонтового слона" в Сибири. Таким образом, считает он, на огромной, едва заселенной территории России могла бы появиться экосистема для нового вида животного. Более того, Черч считает, что мамонты "помогли бы замедлить изменение климата": утрамбовывая снег, они таким образом сдерживали бы быстрое оттаивание почвы. А это значит, что в атмосферу попадет меньше парниковых газов, таких как углекислый газ и метан.

Российский ученый Никита Зимов, руководитель "Плейстоценового парка" в северо-восточной Якутии, с нетерпением ждет новичков: "Черч обещал, что первый мамонт придет в Плейстоценовый парк". Однако, говорит он, одного животного недостаточно в борьбе с изменением климата - нужны тысячи, сотни тысяч таких животных.