У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)

Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей

26.06.2019,  
16:27
Текст:  Антон Благовещенский

Компания Xiaomi на своем официальном сайте начала продажи новых телевизоров Mi TV, цены на которые стартуют от 9999 рублей.

За эти деньги можно приобрести младшую версию Mi TV 4A с 32-дюймовым экраном и сравнительно невысоким разрешением HD. Эта цена будет актуальна до пятого августа, затем она составит 11999 рублей.

43-дюймовая модель Mi TV 4S с разрешением 4K и металлическим корпусом обойдется в 19999 рублей (после окончания акции - 22999 рублей), а старшая 55-дюймовая - в 29999 рублей (после пятого августа - 33999 рублей).

Телевизоры работают на специальной версии Android TV и предоставляют возможность оформления подписки на разнообразный контент. Фирменная оболочка поддерживает популярные российские киносервисы - ivi.ru, "Кинопоиск", "Амедиатека", TVZavr и другие.

Xiaomi официально снизила цены на слайдер Mi Mix 3. Теперь можно брать

Hi-tech Mail.ru отмечает, что телевизоры быстро раскупают, поэтому пользователям нужно следить за новыми поставками.

Российский анонс Mi TV состоялся одновременно с презентацией смартфона Xiaomi Mi 9T и браслета Mi Smart Band 4.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News
Xiaomi
Фото: iStock
Google грозит штраф до 700 тысяч рублей за нарушение законодательства РФ 12:56
Xiaomi презентовала новые смартфоны и "убила" старую линейку 21.06.2019
Xiaomi покажет новые необычные смартфоны 21 июня 20.06.2019