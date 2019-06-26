Xiaomi начала продавать в России телевизоры. Самый дешевый стоит 10 тысяч рублей

Компания Xiaomi на своем официальном сайте начала продажи новых телевизоров Mi TV, цены на которые стартуют от 9999 рублей.

За эти деньги можно приобрести младшую версию Mi TV 4A с 32-дюймовым экраном и сравнительно невысоким разрешением HD. Эта цена будет актуальна до пятого августа, затем она составит 11999 рублей.

43-дюймовая модель Mi TV 4S с разрешением 4K и металлическим корпусом обойдется в 19999 рублей (после окончания акции - 22999 рублей), а старшая 55-дюймовая - в 29999 рублей (после пятого августа - 33999 рублей).

Телевизоры работают на специальной версии Android TV и предоставляют возможность оформления подписки на разнообразный контент. Фирменная оболочка поддерживает популярные российские киносервисы - ivi.ru, "Кинопоиск", "Амедиатека", TVZavr и другие.

Hi-tech Mail.ru отмечает, что телевизоры быстро раскупают, поэтому пользователям нужно следить за новыми поставками.

Российский анонс Mi TV состоялся одновременно с презентацией смартфона Xiaomi Mi 9T и браслета Mi Smart Band 4.