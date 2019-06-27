Меркель стало плохо на встрече с президентом

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за две недели почувствовала себя плохо на публике. Недомогание политика стало заметно во время совместного мероприятия с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Reuters.

Приступ дрожи, подобный тому, который произошел 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, случился с 64-летней Меркель во время церемонии отставки министра юстиции Катарины Барли, уходящей в Европарламент.

Тем не менее представитель канцлера сообщил СМИ, что у Меркель все хорошо, и она примет участие в приведении к присяге нового министра юстиции. "Канцлер здорова", - заявил представитель политика.

По словам пресс-секретаря, подготовка Меркель к визиту на саммит G20 идет по плану, и она обязательно примет в нем участие.