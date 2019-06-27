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27.06.2019 10:43
Рубрика: В мире

Меркель стало плохо на встрече с президентом

Текст: Петр Лихоманов

Канцлер Германии Ангела Меркель второй раз за две недели почувствовала себя плохо на публике. Недомогание политика стало заметно во время совместного мероприятия с президентом страны Франком-Вальтером Штайнмайером. Об этом сообщает Reuters.

Фото: REUTERS/Hannibal Hanschke
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Приступ дрожи, подобный тому, который произошел 18 июня во время встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским, случился с 64-летней Меркель во время церемонии отставки министра юстиции Катарины Барли, уходящей в Европарламент.

Тем не менее представитель канцлера сообщил СМИ, что у Меркель все хорошо, и она примет участие в приведении к присяге нового министра юстиции. "Канцлер здорова", - заявил представитель политика.

По словам пресс-секретаря, подготовка Меркель к визиту на саммит G20 идет по плану, и она обязательно примет в нем участие.

В мире Европа Германия
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