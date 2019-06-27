Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Железный Арни не собирается на покой и активно участвует в съёмках не только новой части "Терминатора", но и пранков. Актёр принял участие в кампании "Kicking Gas", что в буквальном переводе означает "Дави на газ".

По сюжету видеоролика Шварценеггер перевоплощается в Говарда Клейнера - менеджера автосалона, специализирующегося на продаже электромобилей. Всё бы ничего, но Говард - убеждённый сторонник маслкаров и больших автомобилей с огромным расходом топлива и от этого совсем не экологичных.

Первые покупатели сразу же раскусили актёра, но постарались подыграть. Молодые люди присматривались к BMW i3, но у Говарда Клейнера в исполнении Шварценеггера было альтернативное предложение - огромный Hummer, который чадил, как паровоз, и ревел, подобно раненой Годзилле.

"Клейнер" вышел из машины, рассказал обо всех преимуществах автомобилей с ДВС, одно из которых апеллировало к "чудесному запаху выхлопных газов". В доказательство своей любви к этим ароматам продавец демонстративно сделал глубокие вдохи. "Клейнера" можно обвинить ещё и в излишнем цинизме: "Вы знаете, какая главная проблема на планете? Перенаселение! И в этом нам помогут двигатели, которым нужны углеводороды! Они прекрасно загрязняют атмосферу и тем самым сдерживают рост числа людей и сокращают его!"

Другому покупателю, который не узнал в Говарде Клейенере голливудского актёра, менеджер автосалона, обронив фирменное "I’ll be back", принёс пару наклеек на бампер, на которых были ироничные надписи типа "Я поддерживаю монополию нефтяных компаний". Пожилая пара, которая, по её словам, устала оставлять на заправках пачки долларов, с недоумением отнеслась к аргументам "Клейнера" и потребовала отвести их к супервайзеру. И роль супервайзера Гарри тоже досталась Арнольду Шварценеггеру.

Видеоролик был подготовлен по заказу некоммерческой организации Veloz, которая занимается популяризацией электрической мобильности. Что касается Арнольда Шварценеггера, то своей любви к большим машинам актёр никогда не скрывал и однажды даже купил танк. Однако экс-губернатор штата Калифорния всё-таки поддерживает электрификацию: компания Kreisel занималась переоборудованием его "Хаммера" в электромобиль и разработкой электрического G-Class.