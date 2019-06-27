Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия 25 лет РГ Дубль дв@ Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Еще
Легковые авто Тест-драйвы Российский автопром ПДД Видео Страхование Дороги Коммерческий транспорт

Новости

Флаг, ружье и Библия за покупку авто: Ford не оценил креатив дилера 12:07
Mitsubishi Lancer Evo воскресят на агрегатах Renault Megane RS 10:23
Конкурент Aurus: дизайнер представил проект возрожденного ЗИСа 10:02
Иномарки с пробегом в Москве стоят в 3,4 раза дороже отечественных авто 09:00
27.06.2019 11:05
Рубрика: Легковые авто

Арнольд Шварценеггер разыграл покупателей электрокаров

Текст: Евгений Костин
Фото: скриншот с www.youtube.com Фото: скриншот с www.youtube.com
Фото: скриншот с www.youtube.com

Железный Арни не собирается на покой и активно участвует в съёмках не только новой части "Терминатора", но и пранков. Актёр принял участие в кампании "Kicking Gas", что в буквальном переводе означает "Дави на газ".

По сюжету видеоролика Шварценеггер перевоплощается в Говарда Клейнера - менеджера автосалона, специализирующегося на продаже электромобилей. Всё бы ничего, но Говард - убеждённый сторонник маслкаров и больших автомобилей с огромным расходом топлива и от этого совсем не экологичных.

Фото: пресс-служба Renault
Renault Arkana. Стоит ли отдавать 1,5 млн рублей за бюджетный BMW X4

Первые покупатели сразу же раскусили актёра, но постарались подыграть. Молодые люди присматривались к BMW i3, но у Говарда Клейнера в исполнении Шварценеггера было альтернативное предложение - огромный Hummer, который чадил, как паровоз, и ревел, подобно раненой Годзилле.

"Клейнер" вышел из машины, рассказал обо всех преимуществах автомобилей с ДВС, одно из которых апеллировало к "чудесному запаху выхлопных газов". В доказательство своей любви к этим ароматам продавец демонстративно сделал глубокие вдохи. "Клейнера" можно обвинить ещё и в излишнем цинизме: "Вы знаете, какая главная проблема на планете? Перенаселение! И в этом нам помогут двигатели, которым нужны углеводороды! Они прекрасно загрязняют атмосферу и тем самым сдерживают рост числа людей и сокращают его!"

Фото: aviarmotors.com
СМИ: российский ретроэлектрокар не станет "народным автомобилем"

Другому покупателю, который не узнал в Говарде Клейенере голливудского актёра, менеджер автосалона, обронив фирменное "I’ll be back", принёс пару наклеек на бампер, на которых были ироничные надписи типа "Я поддерживаю монополию нефтяных компаний". Пожилая пара, которая, по её словам, устала оставлять на заправках пачки долларов, с недоумением отнеслась к аргументам "Клейнера" и потребовала отвести их к супервайзеру. И роль супервайзера Гарри тоже досталась Арнольду Шварценеггеру.

Видеоролик был подготовлен по заказу некоммерческой организации Veloz, которая занимается популяризацией электрической мобильности. Что касается Арнольда Шварценеггера, то своей любви к большим машинам актёр никогда не скрывал и однажды даже купил танк. Однако экс-губернатор штата Калифорния всё-таки поддерживает электрификацию: компания Kreisel занималась переоборудованием его "Хаммера" в электромобиль и разработкой электрического G-Class.  

Редчайшую "Волгу" с мотором Toyota выставили на продажу
Едем на дачу в комфорте: лучшие подержанные универсалы за 500 000 рублей