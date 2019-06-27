Дмитрий Медведев и Сергей Румас обсудили дорожную карту интеграции

На оптимистичной ноте завершился визит главы российского Правительства Дмитрия Медведева в Минск. И не только потому, что Премьер-министр стал участником торжественного открытия впечатляющего спортивного праздника - II Европейских игр. Весьма результативными оказались переговоры с белорусским коллегой Сергеем Румасом, в ходе которых обсуждался вопрос, как придать динамичность союзной интеграции.

Накануне Президент России констатировал, что в белорусско-российской интеграции есть достижения, в частности, в социальной сфере, с точки зрения свободного передвижения товаров, услуг, а также граждан обеих стран. Однако можно, считает Владимир Путин, сделать значительно больше. Как продвигается этот процесс?

- Переговоры прошли очень хорошо, - оценил итоги минского диалога с Сергеем Румасом Дмитрий Медведев. - Мы понимаем друг друга, слышим аргументы друг друга. И абсолютно искренне скажу, что мы наконец-то по интеграционной тематике говорили на одном языке.

Главы правительств образно разделили круг обсуждавшихся проблем на три корзины. В первой - вопросы, где есть одинаковое понимание сути и сроков внедрения в жизнь тех или иных решений. Во второй - вопросы, по которым есть единство подходов в сфере экономики, но нет еще четкого понимания, в какой срок их реализовать.

Здесь нужно досогласование. И третья категория, относительно небольшая, включает проблемы, по которым предстоят дополнительные консультации. "Причем не только на уровне правительств, но и на президентском уровне", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Предполагается, что до конца года будет завершена работа над соглашением о вза-имном признании виз

Он не стал конкретизировать, какие вопросы белорусско-российской интеграции в какую корзину попали. Мол, прежде надо обо всем договориться. Это касается и налоговой политики, и бюджетной, социальной, финансово-кредитной. И выработки единых или близких подходов по их реализации. Однако белорусский Премьер-министр отметил в общении с прессой:

- Те два или три пункта, которые находятся в третьей корзине, самые тяжелые... Потребуется большая работа правительств по приведению законодательства в соответствие для того, чтобы общие секторальные рынки могли заработать в полную силу... Нужны равные условия для наших субъектов хозяйствования, которые предусматривают одинаковое налогообложение, равные цены на энергоносители. И равные регуляторные функции. Это является конечной целью интеграции.

- Это сложная и большая работа и правительств, и парламентов, и здесь еще всем придется потрудиться, - дополнил Дмитрий Медведев.

О результатах переговоров Премьер-министр России рассказал Президенту Беларуси. Ведь именно по поручению глав наших государств предпринимается нынешний этап союзной интеграции. Промежуточные итоги работы специально созданной рабочей группы, как сообщалось, должны были быть доложены президентам 25 июня. Александр Лукашенко сообщил, что намерен обсудить их с Владимиром Путиным уже на днях - российский лидер планирует приехать на закрытие II Европейских игр. Затем диалог, возможно, продолжится в ходе совместной поездки на российский Валаам.

Пока же, по словам глав белорусского и российского правительств, планируется утвердить дорожную карту ускорения союзной интеграции до ноября нынешнего года.

Кстати

Посол Беларуси в России Владимир Семашко сообщил, что до конца года будет завершена работа над соглашением о взаимном признании виз. Также продолжится работа по отмене роуминга.