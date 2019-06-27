Флаг, ружье и Библия за покупку авто: Ford не оценил креатив дилера

Дилерская компания Chatom Ford решила проявить свои креативные способности и запустить накануне Дня независимости США рекламную акцию, которая стала настолько популярной, что о ней узнали в офисе автопроизводителя и высказали своё неодобрение.

Лозунг рекламной кампании звучит как "God, Guns and Freedom", что в переводе означает "Бог, оружие и свобода". Уже достаточно провокационно, не правда ли? В качестве бонуса при покупке пикапа Ford дилер обещал Библию, национальный флаг и, как многие думали, ружьё.

"Мы живём в городке с населением всего 1 200 человек. И здесь очень ревностно относятся к религиозным убеждениям, гордятся Америкой и любят охотиться, - рассказал генеральный менеджер по продажам Chatom Ford Коби Палмер в интервью USA Today. - Акция была запущена в пятницу и за три рабочих дня мы смогли продать пять автомобилей. Для нашего маленького городка это крайне успешный показатель!"

Палмер отметил, что компания не раздавала ружья в Алабаме. На деле при покупке пикапа клиент получал сертификат на приобретение оружия в одном из партнёрских магазинов дилерского центра. В заблуждение мог ввести рекламный ролик, в котором Палмер рассказывает об акции, стоя у пикапа, на борту которого лежит Библия и закреплён флаг США, держа в руках дробовик.

Кампанию пришлось быстро завершить: "Мы проводили акцию, посвященную независимости нашей страны. Компания Ford Motor попросила нас прекратить показ рекламы. Они производят автомобили, которые мы продаем по франшизе, поэтому мы выполняем их требования", - рассказали в Chatom Ford.

В Chatom Ford решили не сдаваться просто так и пересмотрели свою рекламную кампанию. Теперь её лозунг звучит так: "God, Glory and Freedom!" ("Бог, величие и свобода!") Несмотря на то, что слоган трансформировался, набор подарков при покупке автомобиля остался прежним: Библия, сертификат на приобретение оружия и флаг США.