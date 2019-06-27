Конкурент Aurus: дизайнер представил проект возрожденного ЗИСа

Независимый российский дизайнер Сергей Баринов на персональном сайте опубликовал свой очередной проект - седан представительского класса по мотивам советских ЗИСов.

Не секрет, что в качестве стилистической основы нового российского бренда люксовых автомобилей Aurus был выбран классический лимузин ЗИС-110. Модель, выпускавшаяся на заводе ЗИС (ЗИЛ) в 1945-1961гг., послужила для дизайнеров ФГУП НАМИ (разработчик Aurus) источником вдохновения при создании образа Aurus Senat. Основными стилистическими решениями, которые роднят обе машины, послужили хромированная решетка радиатора с вертикальными ламелями и рельефной верхней кромкой, а также массивные формы кузова.

В образе ЗИС-110 дизайнеры НАМИ хоть и искали "национальную идентичность" русского автомобиля, Aurus всё равно напоминают Rolls-Royce и Bentley. Баринов решил создать альтернативу современным Aurus и заодно найти самобытность российской машины. Свой вариант ремейка 110-го ЗИСа дизайнер назвал НВК ЗИС 10.100.

Фото: www.dmr-cars.blogspot.com

Новый ЗИС получился современным и авангардным, при этом черты классической 110-й модели угадываются. От своего предка ему достались вертикально ориентированная фальшрадиаторная решётка, хромированные боковые рёбра в оформлении передка, чистые поверхности боковин и задние выпуклые фонари.

Огромные колёса придают не только привлекательный образ, но и визуально облегчают грузную "чемоданоподобную" корму автомобиля. Во многих ракурсах внешний вид ремейка ЗИС-110 выглядит интереснее, чем у одноимённого седана Aurus Senat S600. А вот продольные выштамповки на крышках капота и багажника схожи с гиперкаром Bugatti La Voiture Noire.

Стоит отметить, что проект возрождённого ЗИСа, несмотря на свою эстетическую и техническую проработку, скорее всего, так и останется фантазией независимого дизайнера, т.е. в серию такая машина не пойдёт.

Напомним, что Баринов известен широкой публике по многочисленным дизайн-проектам отечественного автомобилестроения. В 2015 году дизайнер показал дальнобойную версию грузовика "Урал Next", предложил видение возрожденного ЗИС-110, в 2017 году разработал новую "Волгу" с чертами ГАЗ-24, в прошлом году он уже успел создать ремейки ГАЗ-М20 "Победа" и классического лимузина ГАЗ-12 ЗИМ.