Лукашенко вручил госнаграды накануне Дня независимости

Приветствуя накануне Дня независимости в белорусской столице "талантливых, трудолюбивых, преданных своему делу профессионалов", президент Александр Лукашенко напомнил, что именно успехи и достижения людей создают историю государства. Об этом он заявил 27 июня на церемонии вручения государственных наград.

Достижения каждого, трудолюбие и дисциплина, по мнению главы Беларуси, слова которого цитирует его пресс-служба, являются главными условиями экономического благополучия страны, ее независимости.

Президент сделал особый акцент на исторической дате - 75-летии освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков, которая отмечается в эти дни. "Вспоминая великий подвиг народа-победителя, подарившего нам будущее, мы особенно осознаем ответственность за то, каким оно будет у наших детей и внуков", - заявил белорусский руководитель.

Каждый наш день, по его словам, должен быть прожит "ради важной цели - защитить мир, за который отдавали жизни в годы Великой Отечественной, и сохранить трудовые традиции послевоенного поколения".

Обращаясь к присутствующим, президент подчеркнул, что в зале собрались представители самых разных профессий, но всех их объединяет искреннее стремление работать во имя родной страны. Он поблагодарил сотрудников правоохранительных органов, силовых ведомств, воинов-интернационалистов за верность долгу и преданность Отечеству, проявленные в службе смелость и мужество. "Ваш патриотизм - лучший пример для подрастающего поколения", - констатировал оратор.

Высоко оценило государство и труд работников аграрного сектора экономики. "Пусть и нынешний, непростой с точки зрения погодных условий, год будет результативным и укрепит нашу продовольственную безопасность", - выразил надежду президент.

Среди награжденных, сообщают новостные порталы, - работники здравоохранения, науки и образования, сотрудники компаний "Белавиа", "Беларуськалий", "МАПИД", "Марко" - предприятий, которые являются брендами, известными далеко за пределами республики.

Высоких наград удостоены деятели культуры и искусства. "Своим творчеством вы делаете нашу жизнь ярче и духовно богаче", - сказал Лукашенко. По его словам, это было продемонстрировано при открытии нынешних континентальных игр. "Здесь присутствуют спортсмены и тренеры - самые популярные сегодня в стране люди. Мы гордимся успехами соотечественников, ну и, конечно же, каждый день ждем новых побед", - с оптимизмом добавил глава государства.

Он вручил государственные награды и поблагодарил всех за преданность делу, ответственность и высокие результаты в профессиональной деятельности. Для награжденных - по традиции - была организована экскурсия по Дворцу Независимости.