75 лет назад началась операция по освобождению Беларуси от фашистов

В годы Великой Отечественной войны никакая другая советская республика, пожалуй, за исключением Украинской ССР, не хлебнула столько горя и трагедий, сколько пережила Беларусь, попавшая под фашистское иго в первые дни войны.

Фашисты оставляли выжженную землю

Шокирующие цифры, которые приводятся в масштабном, в 12 томах, академическом труде "История второй мировой войны. 1939-1945", вышедшем под редакцией маршала А.А. Гречко в 1976 году, до сих пор бередят душу. К июню 1944 года фашисты уничтожили в Беларуси свыше 2,2 миллиона местных жителей и военнопленных, угнали из нее на каторжные работы около 380 тысяч человек. Захватчики уничтожили полностью или частично 209 городов и районных центров, а также 9200 сел и деревень республики. Крыши над головой лишились почти 3 миллиона человек. Фашисты разрушили и разграбили более 10 тысяч промышленных предприятий, 96 процентов энергетических мощностей, 10 тысяч колхозов, 92 совхоза, 316 машинно-тракторных станций. После себя фашисты хотели оставить "выжженную землю", сделать Хатынь из всей республики. Достаточно сказать, что уже после освобождения от фашистов ВВП Белорусской ССР к концу 1944 года составлял всего пять процентов от довоенного уровня, а все объекты инфраструктуры пришлось строить фактически с нуля. Бесчинства фашистов в Белорусской ССР стали основной причиной для зарождения мощного освободительного партизанского движения в республике.

Партизаны вступают в освобожденный Минск. Фото: Фотохроника ТАСС

У белорусов - партизанская душа

Не зря говорят, что у каждого белоруса - партизанская душа. Именно на этой благодатной земле так широко развилась и приняла массовый характер всенародная борьба против захватчиков. Кстати, многие партийные и хозяйственные деятели, которые руководили республикой несколько десятилетий после войны, включая легендарного Машерова, в годы войны были в партизанских отрядах. Не забудем о десятках тысяч подпольщиков, которые вели беспримерную борьбу в оккупированных городах с огромным риском для жизни. Партизаны и подпольщики, ставшие народными мстителями, постоянно устраивали засады на фашистов, подрывали эшелоны, железнодорожные мосты, склады с оружием и боеприпасами, проводили другие героические операции против немецко-фашистских захватчиков.

Удивительно, но первые четыре партизанских отряда в Беларуси, по инициативе местных партийных органов, возникли сразу же после фашистского вторжения, а уже к концу июня 1941 года в республике действовал 61 отряд! Свою первую громкую акцию, заставив говорить о себе, белорусские партизане провели уже в июле 1941 года, когда разгромили штаб 121-й дивизии захватчиков, убив большое количество солдат и офицеров противника, включая командира дивизии генерала Ланселя. Именно тогда "партизан" для фашистов в Беларуси стал более ненавистным проклятием, чем "коммунист". "По мере того как война принимала затяжной характер, а бои на фронте становились все более упорными, партизанская война стала настоящим бичом, сильно влияя на моральный дух фронтовых солдат", - писал нацистский генерал Гудериан, который в начале войны командовал 2-й танковой группой, а затем был назначен начальником генерального штаба сухопутных сил Германии.

В мае 1942 года на совещании в вермахте было принято решение усилить террор и карательные акции в отношении партизан, а также помогающих и сочувствующих им гражданских лиц. Каждый из партизан, вступая в отряд, принимал присягу на верность родине и клялся отдать все силы на борьбу с врагом. В отдельных отрядах, дислоцированных в белорусских лесах, было до 350 бойцов, однако были и уникальные подразделения численностью до 800 человек, в руководство которых, как в воинском соединении, входили командир, начальник штаба, комиссар. Делились отряды по специфике поставленных им задач: на разведывательные, диверсионные, пропагандистские.

Не забудем о десятках тысяч подпольщиков, которые вели беспримерную борьбу в оккупированных городах с огромным риском для жизни. Партизаны и подпольщики постоянно устраивали засады на фашистов, подрывали эшелоны, железнодорожные мосты, склады с оружием и боеприпасами, вели другие героические операции против немецко-фашистских захватчиков.

Колонна пленных немцев. Фото: РИА Новости

Отметим, что территории, которые освобождали партизаны в тылу врага, получили название партизанских краев и входивших в них партизанских зон. Так, уже к концу 1941 года белорусскими партизанами были очищены от захватчиков и появились первые партизанские зоны в Полесской, Могилевской и Минской областях. А к февралю 1942 года площадь территории, которая располагалась в четырехугольной зоне Сураж-Витебск-Городок-Усвяты, рядом с линией фронта, составляла около 3 тысяч квадратных километров. Она находилась под контролем 1-й Белорусской партизанской бригады, которой командовал легендарный М.Ф. Шмырев (Батька Минай). Эта бригада только в начале 1942 года провела 50 боевых операций против захватчиков. Пожалуй, самой запоминающейся стала операция, которую провел в начале 1942 года Калининский партизанский фронт совместно с отрядами, действовавшими в Витебской области. В результате вылазки партизанских соединений была образована сорокакилометровая "пробоина" в месте соединения флангов групп армий "Центр" и "Север". Эту "дыру" гитлеровцам удалось закрыть только к осени 1942 года.

Все попытки фашистов, которые опасались заходить вглубь белорусских лесов, ликвидировать партизанские отряды, оказывались безуспешными. В 1944 году численность белорусских партизан превысила 370 тысяч человек, они входили в 1255 отрядов. 258 из них действовали самостоятельно, а остальные входили в состав подразделений Красной армии. Уже к началу 1944 года под контролем белорусских партизан находилось более 100 тысяч квадратных километров (54 процента) территории республики, а около 38 тысяч квадратных километров были полностью освобождены от немецко-фашистских оккупантов. На заключительном этапе освобождения Беларуси от гитлеровцев в качестве приоритетных партизанам ставились задачи не допустить превращения оставшейся территории республики в "выжженную землю" и воспрепятствовать массовой отправке белорусов в немецкие концлагеря. Кроме того, в целях содействия наступлению советских войск партизане построили на пути бойцов Красной армии 312 переправ и временных мостов через водные преграды.

Бой юго-западнее Витебска Фото: Фотохроника ТАСС

Ставка дает добро

В конце апреля 1944 года на совместном заседании Политбюро ЦК партии и Ставки Верховного Главнокомандования принимается решение о проведении серии последовательных и связанных между собой наступательных операций войск Красной армии с целью освобождения Беларуси. Главной целью должно было стать нанесение масштабного удара на центральном участке фронта, где оборонялись группы армий "Центр" и "Север" вермахта. К 22 июня 1944 линия фронта на западной границе СССР составляла более 1100 километров. Оборону на большей части участка держали войска группы армий "Центр" под командованием генерал-фельдмаршала Э. Буша, куда входили 3-я танковая, 4, 9 и 2-я полевые армии, которые поддерживала авиация 6-го и частично 1-го и 4-го воздушных флотов. Севернее были дислоцированы войска группы армий "Север", в которой вместе с примыкавшими к ней соединениями соседних групп армий насчитывалось 63 дивизии и 3 пехотные бригады.

После их разгрома в Беларуси и западных областях Украины Ставкой планировалось начать освобождение других республик СССР и продвижение в логово врага. Белорусская операция, отмечают военные историки и эксперты, стала одной из крупнейших и образцовых стратегических операций, предпринятых Красной армией во время Великой Отечественной войны.

Фашисты достаточно основательно подготовились к обороне позиций на центральном участке фронта, создав так называемый эшелонированный "белорусский балкон". К нему с немецкого тыла подходила хорошо разветвленная сеть железных и шоссейных дорог для проведения маневров и поставки вооружений. Кроме того, силы вермахта полностью блокировали нашим войскам путь на Варшаву.

Однако в немецкой ставке просчитались, полагая, что советские войска планируют нанести на белорусском направлении не основной, а второстепенный удар, что красноармейцы не пойдут на форсирование лесисто-болотистой местности, а наткнутся на эшелонированную оборону, что называется в лоб, на шоссе и дорогах. Гитлеровская оборона в Беларуси, состоящая из нескольких рубежей, действительно впечатляла: она простиралась в глубину на 270 километров. Оккупанты при конструировании обороны умело использовали рельеф и особенности местности: так, заградительные полосы проходили, как правило, по берегам многочисленных рек, которые имели широкие заболоченные поймы.

В Ставке Верховного Главнокомандования, где освобождение Белорусской ССР было признано главной задачей лета 1944 года, понимали, что советским войскам предстоит крайне трудная борьба с тактически грамотным и хорошо вооруженным противником. И козырем в противостоянии, чем всегда славилась русская армия еще с суворовских времен, должны были стать молниеносность и внезапность наступления.

По воспоминаниям маршала А.Василевского, 30 мая Ставка Верховного Главнокомандования окончательно утвердила план Белорусской операции, получивший кодовое название "Багратион". Операция была строжайше засекречена под угрозой расстрела и требовала от командиров фронтов и подразделений неукоснительного соблюдения плана и приказов Ставки.

Залп гвардейских минометов "Катюша". Фото: Фотохроника ТАСС

Удар нанесли все фронты

Отвлекающее наступление с целью оттянуть силы противника из Беларуси и Украины началось силами Ленинградского и Карельского фронтов на Карельском перешейке. Вслед за этим должен был последовать одновременный мощнейший удар войск четырех советских фронтов в Беларуси с прорывом обороны противника на шести участках, чтобы разбить фашистские подразделения и отделить их друг от друга.

В Ставке рассчитывали, что оборона противника "даст пробоину" в несколько сот километров, и противник попросту не сможет ее оперативно прикрыть. Во время наступления советским войскам ставилась приоритетной задача преследовать остатки сил противника, не давая им возможности закрепиться на промежуточных рубежах.

Главная роль в операции отводилась 1-му и 3-му Белорусским фронтам. 1-й Белорусский фронт под командованием генерала К. К. Рокоссовского должен был разгромить бобруйскую группировку. Первый удар планировалось нанести из района Рогачева в направлении Бобруйска, Осиповичи. Второй удар по гитлеровцам необходимо было нанести из района нижнего течения реки Березина, Озаричи на Старые Дороги, Слуцк. Одновременно войскам 1-го фронта ставилась задача помочь 2-му Белорусскому фронту разгромить могилевскую группировку вермахта. 3-му Белорусскому фронту во главе с генералом И. Д. Черняховским была поставлена задача во взаимодействии с левым крылом 1-го Прибалтийского фронта и 2-м Белорусским фронтом разгромить витебско-оршанскую группировку противника с выходом на реку Березина. На 1-м и 3-м фронтах было сосредоточено 65 процентов личного состава, 63 процента артиллерии, 76 процентов танков, самоходно-артиллерийских установок и 73 процента самолетов, которые имелись в распоряжении всех четырех фронтов.

Своя важная роль отводилась и партизанам, которые должны были провести одновременный массовый подрыв рельсов и объектов путевого хозяйства на железных дорогах, а также линий связи, разрушать переправы и плацдармы противника на реках, срывать вывоз советских людей в Германию и прочее. При этом акции партизан и "Багратион" развели по времени, чтобы демаскировать подготовку к главной операции. Партизане провели все свои акции до начала операции - только в ночь на 20 июня они подорвали свыше 40 тысяч рельсов. До конца месяца ими было подорвано еще 20 тыс. рельсов. В течение июня советские патриоты пустили под откос 230 вражеских эшелонов. А за 10 суток до начала Белорусского наступления вступила в дело советская авиация дальнего действия, которая провела воздушную операцию по уничтожению немецких самолетов на аэродромах, причем наиболее эффективно в районах Минска и Барановичей. К слову, всего во время войны белорусские партизаны пустили под откос более 11 тысяч вражеских эшелонов с техникой и живой силой, а также подорвали более трехсот тысяч рельсов. Они уничтожили 948 штабов и гарнизонов противника, разрушили 819 железнодорожных и 4710 других мостов, более семи тысяч километров телефонно-телеграфных кабелей, которые использовали нацисты, взорвали 305 самолетов и вывели из строя 1355 единиц тяжелой техники. Звание Героя Советского Союза за годы войны получили 87 партизан и подпольщиков. Общие потери отважных белорусских народных мстителей составили около 45 тысяч человек.

Противотанковое орудие ведет огонь по врагу в боях за Витебск. Фото: Фотохроника ТАСС

Фашисты тем временем, чувствуя скорый провал операции на западе СССР, ужесточили зверства: расправы и чудовищные убийства советских людей в лагерях смерти, карательные операции против партизан и местного населения в Беларуси и на Украине, во время которых каратели не щадили детей, женщин и стариков, приняли массированный характер. Гитлеровцы взрывали жилые здания с людьми в белорусских городах, сжигали огнеметами целые деревни и села, уничтожали промышленные предприятия и железные дороги. Обо всем этом, вызывая у них лютую ненависть к врагу, информировались бойцы Красной армии.

Ставка Верховного Главнокомандования и командования фронтов и армий организовали широкие мероприятия по дезинформации противника. Командование группы армий "Центр" располагало данными о том, что советские войска готовы перейти в наступление. Но руководство вермахта ровным счетом ничего не знало о сроке его начала, о силах и средствах Красной армии, задействованных в нем (здесь у советских войск было преимущество в вооружении и боевой технике). Только для проведения Белорусской операции советские войска получили около 400 тысяч тонн боеприпасов, около 300 тысяч тонн горючего и свыше 500 тысяч тонн продовольствия и фуража. Для переброски этих грузов было использовано свыше 440 тысяч вагонов. Но, самое главное, гитлеровцы не имели представления о направлении главного удара советских войск и не смогли подготовиться к его отражению.

Войска Советской Армии в освобожденной Орше. Фото: Фотохроника ТАСС

Операция началась 22 июня

Символично, что операция "Багратион" началась утром 22 июня, ровно через три года после того, как фашисты вторглись на советскую землю. 1-й Прибалтийский, 3-й и 2-й Белорусские фронты провели разведку боем и прорвали оборону гитлеровцев на глубину в 6 километров при поддержке 160 бомбардировщиков Пе-2.

Решающим стал второй день операции, когда в наступление, деморализовав противника, пошли все четыре Белорусских фронта. Им удалось прорвать первую, главную, линию обороны и выйти ко второй оборонительной полосе, окружив в районе Витебска пять пехотных дивизий фашистов, которые потеряли здесь 20 тысяч человек убитыми, более 10 тысяч сложили оружие и были взяты в плен. Второй древнейший белорусский город после Полоцка Витебск, основанный в 974 году, был освобожден первым из крупных населенных пунктов в Беларуси. На следующий день советские войска освободили Оршу. 28 июня был освобожден Могилев, а 29 июня Бобруйск. На бобруйском направлении фашистские войска понесли наибольшие потери - около 74 тысяч солдат и офицеров убитыми и пленными. Теперь советские войска выходили на рубежи, позволяющие начать наступление на Минск. Передовые части фронтов находились уже в 85 километрах от Минска.

В дни операции "Багратион". За столом: В.Е. Макаров - бригадный комиссар, Александр Михайлович Василевский - начальника Генерального штаба, Иван Данилович Черняховский - генерал армии. Фото: РИА Новости

Гитлер был в бешенстве

Молниеносное и оказавшимся смертоносным для группы "Центр" наступление советских войск в Беларуси в период с 23 по 28 июня шокировало руководство нацистов. Гитлер бесновался и лютовал, 28 июня уволив командующего группой армий "Центр", генерал-фельдмаршала Э. Буша. Оборона "Центра" была прорвана на всех направлениях на протяжении линии фронта в 520 километров. Позже офицер 36-й пехотной дивизии вермахта писал в воспоминаниях: "Русским удалось в районе Бобруйска окружить 9-ю армию. Поступил приказ прорываться, что нам вначале удалось... Но русские создавали по нескольку окружений, и мы из одного окружения попадали в другое... В результате этого создалась всеобщая неразбериха. Нередко немецкие полковники и подполковники срывали с себя погоны, бросали фуражки и оставались ожидать русских. Царила всеобщая паника... Это была катастрофа, которой я никогда не переживал. В штабе дивизии все были в растерянности, связь со штабом корпуса отсутствовала. Никто не знал реальной обстановки, карт не было... Солдаты теперь потеряли всякое доверие к офицерам. Страх перед партизанами довел до такого беспорядка, что стало невозможным поддерживать боевой дух войск".

В Москве по достоинству оценили вклад командующих фронтов при наступлении: 26 июня 1944 года командующему 3-м Белорусским фронтом И. Д. Черняховскому было присвоено воинское звание генерала армии, а 29 июня командующему 1-м Белорусским фронтом К. К. Рокоссовскому - звание Маршала Советского Союза.

Разрушенные дома на площади Свободы в Минске. Фото: Фотохроника ТАСС

Впереди был Минск

28 июня Ставка Верховного Главнокомандования отдала приказ Черняховскому и Рокоссовскому окружить противника в районе Минска и замкнуть кольцо вокруг него. 2 июля части 2-го гвардейского танкового корпуса совершили почти 60-километровый беспримерный марш-бросок под Смолевичами и застали врасплох гитлеровцев под Минском. Разгромив противника, силы танкового подразделения утром 3 июля ворвались в многострадальную столицу Беларуси с северо-востока. Одновременно на северную окраину Минска вышли части 5-й гвардейской танковой армии, а затем передовые отряды 11-й гвардейской и 31-й армий. С юга в 13 часов в город вступил 1-й гвардейский танковый корпус, а затем основные силы - соединения 3-й армии 1-го Белорусского фронта. К вечеру 3 июля Минск был полностью освобожден от фашистских захватчиков.

Взору советских бойцов предстала трагическая картина: нацисты при отступлении практически полностью разрушили самобытный город. "Вчера был в Минске, впечатление тяжелое, город на три четверти разрушен. Из крупных зданий удалось сохранить Дом правительства, новое здание ЦК, радиозавод, ДКА, оборудование электростанции и железнодорожный узел", - так докладывал маршал Василевский Верховному Главнокомандующему И.В.Сталину 6 июля 1944 года. После ожесточенных боев с гитлеровцами 28 июля были освобождены Брест и героическая Брестская крепость.

В ходе Белорусской операции фашисты потеряли убитыми, ранеными и пленными около 500 тысяч солдат и офицеров. Одновременное наступление советских войск в Беларуси и на Украине вынудило гитлеровское командование рассредоточивать свои резервы на огромном фронте. В ставке вермахта воцарилась паника, через некоторое время группа старших офицеров предприняла неудачную попытку покушения на Гитлера.

Воины-освободители на белорусской земле. Фото: Фотохроника ТАСС

В результате поражения немецко-фашистских войск в Беларуси советские войска получили возможность стремительно продвинуться к западной границе СССР, окончательно разгромить группы армий "Центр" и "Северная Украина", начать освобождение оккупированных стран Восточной Европы и создать благоприятные условия для последующего наступления на Берлин.

А в самой Беларуси теперь начиналась героическая работа по восстановлению народного хозяйства.