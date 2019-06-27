Мартин Энгстрем: Уровень скрипачей значительно вырос

Глава знаменитого фестиваля и Академии молодых музыкантов в Вербье (Швейцария), музыкальный продюсер Мартин Энгстрем возглавляет на XVI Конкурсе Чайковского жюри по специальности "скрипка". Он не раз судил авторитетные международные состязания: конкурсы имени Паганини в Генуе, Клары Хаскил в Веве (Швейцария), А. Рубинштейна в Тель-Авиве. В жюри "Чайковского" он впервые появился по приглашению Валерия Гергиева в 2011 году: на XIV конкурсе оценивал скрипачей, на XV - пианистов. О своей работе в жюри, о том, почему скрипичные гении не рождаются каждые четыре года, Мартин Энгстрем рассказал "Российской газете".

Вы впервые председательствуете в жюри Конкурса Чайковского. В этом статусе у вас дополнительные возможности?

Мартин Энгстрем: Мы отбирали нашу команду членов скрипичного жюри вместе с Валерием Гергиевым. В финале конкурса у председателя есть право решающего голоса в отношении первой премии. Он также имеет полномочия в разрешении споров, если бы они возникали. Ну, а нам, конечно же, этого не потребовалось, ведь все мы - хорошие друзья (смеется)…

Какие у вас общие впечатления от уровня нынешнего скрипичного конкурса на "Чайковском"?

Мартин Энгстрем: По сравнению с двумя предыдущими - XIV и XV конкурсами, уровень скрипачей значительно вырос. Он не такой высокий, как у пианистов, но все-таки позволит определить победителя. Так сложилось, что на данном этапе времени образовался, если можно так выразиться, некий "пробел" - отсутствует целое поколение молодых талантливых скрипачей. Это касается не только России, такая ситуация сложилась сейчас во всем мире. Могу назвать Даниэля Лозаковича, - он делает сейчас блестящую карьеру. А вот скрипачей такого уровня, как Лиза Батиашвили, Янин Янсен, Юлия Фишер, пока не появилось. Большинство крупных международных скрипичных состязаний сейчас не вручают первую премию, - нет достаточно хороших претендентов. Поэтому я рад отметить, что уровень нынешних участников высок, и скажу, что первая премия будет обязательно! Это очень важно.

В прошлом году вы презентовали Вербье-фестиваль в России, в этом - открываете фестивали в Грузии и Прибалтике. Маленькая горная деревушка прославилась на весь мир?

Мартин Энгстрем: Наверное, так и есть. Благодаря успеху фестиваля в Вербье - в прошлом году мы отметили 25-летний юбилей, меня пригласили в качестве артистического директора в Грузию и Латвию. Я стал интересен творческим людям.

Вам удается соединять на своем фестивале музыкантов планеты. В чем секрет умения налаживать контакты?

Мартин Энгстрем: Думаю, причина тому - моя уверенность в себе. Музыканты доверяют мне, потому что знают, - со мной они не окажутся в какой-то странной или неразрешимой ситуации. Многих артистов я знаю очень давно, некоторых - 40-50 лет (со времен моего тинейджерства), и за эти годы мы стали хорошими друзьями.

Хочу добавить, мне всегда были интересны разные жанры концертных выступлений. Обожаю камерную музыку. Составлять неожиданные, необычные комбинации из музыкантов - для меня всегда было чем-то вроде захватывающей игры. Но это - не всегда просто дается.

Перед вами в течение всей жизни - плеяда крупнейших талантов. Кто из великих музыкантов вызывает самое большое восхищение?

Мартин Энгстрем: Мой главный фаворит - Михаил Плетнев. Очень люблю его игру; его манера исполнения никогда не приедается. То, как он как создает музыку и как разговаривает со мной посредством рояля, - могу слушать от рассвета до заката!

Создавая фестиваль в Вербье, вы сами успешно инициировали новый тип "культурно-ориентированного туриста". Что нужно делать для того, чтобы и в России таких путешественников появлялось больше?

Мартин Энгстрем: Это должны быть места, идеальные для проведения отдыха. Вот, например, деревушка Вербье находится в горах. Это место, как остров. Там всего лишь два пути - наверх и вниз. На французском это звучит как cul de sac - тупик (смеется). Все, кто туда попадают, хотят остаться. Случайных людей у нас нет. Все мы - уже как семья. Например, вы идете в супермаркет - и встречаете там Раду Лупу. Или в горах, на фуникулере - Мишу Плетнева!

Конкурс Чайковского уже в третий раз проходит руководством Валерия Гергиева. Он же с прошлого года руководит у вас Большим фестивальным оркестром в Вербье. Чему учитесь у него?

Мартин Энгстрем: Многому учусь, по большей части - философским вещам. Восхищаюсь его великодушием и благородством. Он любит музыку, любит людей, любит делиться. Он открыл мне, что временные границы не существуют. Время для него - нечто иное, чем для остальных людей. Он столько успевает, столько всего решает, - иногда всего за один день. Бывает, очень занят, но никогда не видел его в стрессовом состоянии. Дружба, как и доверие к людям, которые его окружают, имеют для него большое значение. Мы - одногодки. Дружим около 20 лет, но до сих пор я его до конца не постиг; продолжаю открывать в нем что-то новое каждый день.

Не планируете гастроли вашего Молодежного фестивального оркестра в Москве?

Мартин Энгстрем: Я бы с большим удовольствием сделал что-то вроде мини-фестиваля Вербье в Москве. Есть много артистов, которые здесь не выступают: это Григорий Соколов, Марта Аргерих… Я бы с удовольствием привез их! Надеюсь, однажды получится.

Справка "РГ"

Мартин Энгстрем, основатель и худрук фестиваля и Академии молодых музыкантов в Вербье. В 2000 году создал Фестивальный оркестр Вербье с дирижером Джеймсом Ливайном, в который вошли 110 молодых музыкантов из разных стран.

Работал с выдающими музыкантами: Анне-Софи Муттер, Пьер Булез, Клаудио Аббадо, Маурицио Поллини, Анна Нетребко, Ланг Ланг, Юнди Ли, Хелен Гримо, Илья Грингольц, Хилари Хан и Эса-Пекка Салонен.