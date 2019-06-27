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27.06.2019 08:48
Рубрика: В мире

Мэр Нью-Йорка назвал Россию главной угрозой для США

Текст: Петр Лихоманов
Фото: AP Photo/Kathy Willens Фото: AP Photo/Kathy Willens
Фото: AP Photo/Kathy Willens

Кандидат в президенты США от Демократической партии, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио считает Россию главной геополитической угрозой для своей страны. Такое заявление он сделал в ходе теледебатов между демократическими кандидатами, которые прошли в Майами и транслировались телеканалом NBC.

Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
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На вопрос ведущего, обращенный всем участникам дебатов, о том, что они считают главной угрозой для США, Билл де Блазио ответил следующим образом: "Россия, потому что она пытается подорвать нашу демократию. У нее это довольно хорошо получается, нам нужно ее остановить".

Заметим, что стал единственным из десяти участвовавших в дебатах кандидатов, который упомянул Россию. Остальные считают главной угрозой президента Дональда Трампа, Китай, угрозу ядерной войны, ситуацию на Ближнем Востоке. Также в числе опасностей называлось изменение климата.

В мире США Россия и США
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