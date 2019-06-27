Межгосударственный фонд СНГ подарил книги библиотекам Бреста

Седой великан на берегах Буга, объявленный в связи с тысячелетним юбилеем культурной столицей Содружества Независимых Государств, Брест в этом году собирает особенно много книжных фолиантов литературного наследия. Не стал исключением и Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества СНГ, который активно участвует в акции "Книга - в подарок Бресту". Она, кстати, проводится в текущем году под знаком Года книги в государствах Содружества.

Уже доставлены, сообщает БЕЛТА, более 500 экземпляров книг в центральную городскую библиотеку имени Пушкина. Там они комплектуются, а затем будут распределены среди пяти ее филиалов. А в Брестской областной библиотеке имени Горького с книжным даром Межгосударственного фонда уже успели ознакомить своих постоянных читателей. Здесь организовали специальную выставку "Дружить томами", на которой было представлено 149 книг и комплект журналов "Дружба народов" за 2018-2019 годы.

В большинстве своем, пояснили организаторы выставки, это подарочные издания, разнообразные по своей тематике, жанрам и формату. Достойным украшением фонда белорусской литературы станет книга одного стихотворения Янки Купалы "А хто там ідзе?" с переводом на 101 язык мира, получившая Гран-при на международном конкурсе "Искусство книги".

Серия "Классики мировой литературы" представлена целой плеядой писателей планеты: Гоголь, Достоевский, Пушкин, Крылов, Шекспир, братья Гримм. А популярная серия "ЖЗЛ" знакомит любителей чтения с жизнью Варлама Шаламова, Валентина Катаева, Даниила Гранина, Александра Вампилова, других известных авторов. Литературоведческие издания посвящены творчеству Сергея Довлатова, Александра Солженицына, Евгения Евтушенко.

Среди подаренных книг большой выбор и мировых бестселлеров, а также новинки современных российских писателей - Дмитрия Быкова, Захара Прилепина, Олега Шишкина. "Из предложенного списка мы выбрали книги, которые наиболее часто спрашивают читатели. Наша заявка была удовлетворена на сто процентов. Мы направили в адрес Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества СНГ благодарственное письмо за такой щедрый подарок", - рассказала агентству директор областной библиотеки Елена Стрижевич.