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27.06.2019 04:00
Рубрика: Власть

МИД РФ направил ноту на тему освобождения украинских моряков

Москва направила Киеву ноту, в которой указывается, что уголовный процесс в отношении 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы РФ в Керченском проливе, продолжается. В документе подчеркивается, что к данному инциденту нормативы ООН по морскому праву никак не применимы.

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В ноте перечислены возможности для освобождения моряков в рамках законов России, говорится в сообщении российского Министерства иностранных дел. В МИД РФ также подчеркнули, что Киев лишь спекулирует на судьбе моряков. Ведомство обвинило украинские власти в незаинтересованности в судьбе задержанных. "Очевидно, что в этом и состояла главная цель организованной в ноябре 2018 года предыдущим украинским руководством провокации", - подытожили в МИДе.

Месяц назад в Гамбурге состоялось оглашение решения Международного трибунала по морскому праву (МТМП) о предписании временных мер по иску Украины, касающемуся провокации в районе Керченского пролива с участием трех украинских военных кораблей в ноябре 2018 года. Россия в слушаниях по временным мерам не участвовала. Однако Международный трибунал ООН по морскому праву постановил, что Россия должна освободить 24 украинских моряков, задержанных за нарушение госграницы в районе Керченского пролива и передать Украине три конфискованных судна до 25 июня. В Кремле тогда заявили, что позиция России в отношении украинских моряков, задержанных при попытке пересечь госграницу, осталась прежней.

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