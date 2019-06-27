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27.06.2019 10:23
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi Lancer Evo воскресят на агрегатах Renault Megane RS

Текст: Евгений Костин

Британский автомобильный журнал Autocar сообщает о возможном возрождении спорткара Mitsubishi Lancer Evolution, который, безусловно, имеет статус культовой модели. Источники говорят, что она может быть представлена в двух типах кузова - пятидверный хэтчбек и седан.

Преемник Lancer Evolution X, согласно слухам, позаимствует ключевые элементы трансмиссии и силового агрегата у Renault Megane RS следующего поколения. Это значит, что под капотом "японца" окажется двухлитровая турбированная "четвёрка", в пару которой определят автоматическую коробку передач с двойным сцеплением. Новый Lancer Evo, скорее всего, получит систему полного привода S-AWC разработки Mitsubishi.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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Актуальный Renault Megane RS, напомним, развивает порядка 300 л.с. Следующее поколение модели может стать мягким гибридом с отдачей силовой установки близкой к показателям Subaru Impreza WRX STi S209 - 345 л.с.

Mitsubishi Lancer X попрощался с международным рынком в 2017 году (с российским ещё раньше), но есть ряд азиатских стран, где модель всё ещё представлена, так как на неё сохраняется устойчивый спрос.

Разработки "заряженной" версии Evo были приостановлены из-за финансового положения компании, которое привело к продаже акций альянсу Renault-Nissan.

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#Mitsubishi