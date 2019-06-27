В среду появились новые подробности о расследовании серии уголовных дел об отравлении и грабежах граждан в самом центре Москвы - в районе Чистых прудов. Речь идет об отравителе - 26-летнем уроженце Кабардино-Балкарии Мурате Сабанове, задержанном в понедельник вечером.

Его подозревают в том, что он опаивал гуляющих в центре молодых людей коктейлем из лекарственных препаратов. Жертвы преступления после этого теряли сознание, а очнувшись, не обнаруживали мобильных телефонов, часов и кошельков.

Полицейским также стал известен химический состав отравы, которую использовал задержанный для обездвиживания своих жертв и последующего их грабежа. Экспертиза найденного порошка в хостеле, где проживал Сабанов, показала, что злоумышленник использовал лекарственные средства - феназепам, клозапин, а также трамадол. Эти препараты можно приобрести только по рецептам в аптеках. Но в интернете полно предложений, где можно купить их без направлений врача. Сабанов признался, что купил препараты на одном из сайтов.

В МВД сообщили, что уже удалось установить 11 пострадавших от действий отравителя. В том числе двух несовершеннолетних девушек, которые отмечали выпускной и, как и другие жертвы, познакомились с Сабановым, а после сделали глоток предложенного им напитка. Всю ночь девушки без сознания пролежали в одном из близлежащих к Чистым прудам дворов. Лишь на утро женщина, гулявшая с собакой, заметила их и вызвала "скорую помощь".

СК хочет забрать дело, но решения прокуратуры пока нет, поэтому расследование пока продолжает полиция

В отношении Сабанова возбуждено на данный момент 7 уголовных дел. И если ранее полицейские почему-то упорно возбуждали дела только по статье "кража", то теперь отравителю дополнительно вменяют "разбой" и "грабеж". Это более тяжкие составы преступлений, соответственно, и наказание за них предусмотрено более строгое. То есть если ранее Сабанова подозревали только в том, что он увидел пьяных людей и обокрал их, то теперь у полиции появились данные, что прежде он сам намеренно поил своих жертв одурманивающим коктейлем.

Также стало известно, что Следственный комитет хочет забрать это резонансное расследование в свое производство. Правда, прокуратура пока такого решения не приняла, и дело продолжают вести следователи МВД.

Хотя к полиции имеются серьезные вопросы. Стоит напомнить, что полицейские задержали Сабанова еще 8 июня. Взяли его прямо на месте преступления - возле обездвиженных тел троих молодых людей. Задержанный тогда пытался отовраться, что лишь взял вещи знакомых, которым внезапно стало плохо, на временное хранение. Ему не поверили, дело возбудили, но почему-то по статье "кража". Хотя потерпевшие рассказывали про странную фанту, которой их угостил Сабанов и после глотка которой они сразу отрубились.

Еще более странным выглядит другое решение - после предъявления обвинения полицейские отпустили задержанного под подписку о невыезде. И отравления продолжились. И только после публикации материала в одном из онлайн-изданий, фоторедактор которого стала одной из жертв отравителя, полицейские повторно задержали злоумышленника и стали расследовать дело как положено.