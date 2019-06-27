Комиссия МАК начала расследование авиакатастрофы в Бурятии

Новости

Вышел трейлер "Южноафриканской истории ужасов" 13:45
В Новосибирске двое мужчин погибли под завалом 13:42
В Вологодской области три человека погибли в ДТП с фурой 13:33
Межгосударственный фонд СНГ подарил книги библиотекам Бреста 13:28
СМИ: В столице Туниса произошел взрыв 13:24
Колокольню церкви Вознесения в Брюсовом переулке отреставрируют 13:19
В Петербурге группу "Марсель" заперли на крыше во время съемок клипа 13:16
В Твери задержан подозреваемый в отравлении людей в электричках Москвы 13:07
На дне водохранилища в Ираке обнаружен огромный дворец бронзового века 13:05
Корветы-"невидимки" Балтийского флота ушли в Атлантику 13:03
Костромскому хоспису вернули арестованную машину 13:01
Видео: шагающий экскаватор едва не рухнул в речку 13:00
В Приангарье ввели режим ЧС после подтопления 700 домов 12:54
Спасенных из "китовой тюрьмы" косаток и белух выпустили в море 12:50
Тихий огонёк: умер солист "Високосного года" Илья Калинников 12:50
В Саратове умер режиссер Юрий Ошеров, упавший в оркестровую яму 12:43
В Сочи за охоту на афалин завели дело на владельца дельфинария 12:32
Стало известно состояние детей, раненных в ДТП с поездом у Архангельска 12:30
Альбом с песнями из фильма "Звезда родилась" стал самым продаваемым 12:30
На базе самоходной пушки "Спрут" разработают новый плавающий танк 12:29
Сахалинец открыл стрельбу в храме 12:28
"Почта России" зафиксировала рост популярности курьерской доставки 12:27
На двух зебрах в Москве появились "говорящие" фигуры 12:27
Пассажиры рассказали подробности крушения Ан-24 в Бурятии 12:26
Севастопольца осудили за кустарное производство бомбы 12:24
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Эксперты назвали регионы, где жители переплатили за услуги ЖКХ
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
Что нужно знать о покупке квартиры в новостройке после 1 июля
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
В "РГ" пройдет пресс-конференция, посвященная Дню спортивного журналиста
27.06.2019 12:16
Рубрика: Экономика
Проект: В регионах

Комиссия МАК начала расследование авиакатастрофы в Бурятии

Текст: Евгений Гайва
Комиссия Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию происшествия с Ан-24 приступила к работе, сообщили в МАК.

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАК, опубликованном на официальном сайте организации.

После катастрофы Ан-24 в Бурятии медпомощь понадобилась 33 людям

Как пояснили в МАК, 27 июня 2019 года в аэропорте Нижнеангарска Республики Бурятии произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-24РВ RA-47366 авиакомпании "Ангара". "По имеющейся информации, два члена экипажа погибли, воздушное судно частично сгорел", - уточняют в МАК.

Данные об авиапроисшествии еще уточняются, следует из сообщения.

Пассажирский самолет Ан-24 утром в четверг совершил аварийную посадку в аэропорте Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей. Как сообщалось, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием. По предварительным данным, погибли два пилота, все пассажиры живы.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Происшествия Правосудие Следствие Международные организации Межгосударственный авиационный комитет ДФО Бурятия Аварийная посадка Ан-24 в Бурятии РГ-Видео
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пассажиры рассказали подробности крушения Ан-24 в Бурятии
Forbes опубликовал рейтинг лучших российских вузов
Меркель стало плохо на встрече с президентом
Украинцев прогнали из гостиницы в Греции за вывешенные флаги
II Европейские игры в Беларуси
Специальный проект
II Европейские игры в Беларуси