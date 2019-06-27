Комиссия МАК начала расследование авиакатастрофы в Бурятии

"Межгосударственный авиационный комитет сформировал комиссию по расследованию данного авиационного происшествия. Комиссия приступила к работе", - говорится в сообщении МАК, опубликованном на официальном сайте организации.

Как пояснили в МАК, 27 июня 2019 года в аэропорте Нижнеангарска Республики Бурятии произошло авиационное происшествие с самолетом Ан-24РВ RA-47366 авиакомпании "Ангара". "По имеющейся информации, два члена экипажа погибли, воздушное судно частично сгорел", - уточняют в МАК.

Данные об авиапроисшествии еще уточняются, следует из сообщения.

Пассажирский самолет Ан-24 утром в четверг совершил аварийную посадку в аэропорте Нижнеангарска из-за отказа одного из двигателей. Как сообщалось, при посадке самолет выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся со зданием. По предварительным данным, погибли два пилота, все пассажиры живы.