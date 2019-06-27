Пепел курильского вулкана Райкоке долетел до Северной Америки

Пепловое облако, сформировавшееся в ходе начальной фазы извержения вулкана Райкоке, расположенного на одноименном острове Курильского архипелага, достигло северо-западной части Северной Америки, сообщили в пресс-службе Института морской геологии и геофизики (ИМГиГ) ДВО РАН.

Хотя после пересечения океана облако пепла значительно трансформировалось под воздействием циклонических вихрей и воздушных течений, все же его появление создало угрозу для авиатранспорта. Поэтому консультативные центры по вулканическим пеплам (Tokyo VAAC и Anchorage VACC) тщательно отслеживают образовавшиеся после извержения шлейфы, состоящие из мельчайших частиц породы, кристаллов и стекла. О передвижении облака регулярно информируют авиакомпании.

Напомним, мощное извержение "молчавшего" почти сто лет вулкана Райкоке произошло 22 июня. Начальная фаза с пароксизмальными взрывами и подъемом пепловых колонн на высоту до 10-13 километров длилась около 12 часов.

Впоследствии активность вулкана снизилась. Пепловые шлейфы распространялись в основном в восточном и северо-восточном направлениях на расстояние 2500 километров.