В Саратове умер режиссер Юрий Ошеров, упавший в оркестровую яму

В Саратове умер известный режиссер и актер детского театра, художественный руководитель театра юного зрителя Юрий Ошеров.

Десять дней назад режиссер, который находился в этот момент на театральной сцене, почувствовал себя плохо, упал в оркестровую яму, получил множественные травмы и был госпитализирован. В связи с несчастным случаем в театре проводилась служебная проверка.

Юрий Ошеров - ученик знаменитого режиссера детского театра Юрия Киселева, на сцене ТЮЗа в Саратове проработал всю свою творческую жизнь. С 1996 года он был главным режиссером, а с 2007 года являлся художественным руководителем театра.

Как информирует сайт театра, о времени и месте прощания с Юрием Петровичем сообщат позже.