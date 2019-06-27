Дмитрий Рогозин проинспектировал реализацию проекта "Ангара" на омском "Полете". Глава Роскосмоса сообщил, что работы идут в штатном режиме, по графику. По его словам, чтобы конкурировать с американскими ракетами, необходимо снижать себестоимость "Ангары" и использовать более эффективные конструкторские решения.

По замечанию Рогозина, испытания ракеты-носителя "Ангара" переходят в завершающую стадию. Уже в обозримой перспективе на ПО "Полет" приступят к ее серийному выпуску. Роскосмос рассчитывает на омское предприятие.

Благодаря универсальным модулям "Ангара" может комплектоваться как ракета-носитель легкого, среднего и тяжелого классов. По словам главы Рос-космоса, основное производство будет сосредоточено в Омске, а в Москве же ГКНПЦ им. М. В. Хруничева продолжит работу над тяжелой "Ангарой-А5В" и приложит все силы, чтобы в 2026 году состоялся ее запуск.

В планах Роскосмоса - в 2023 году ввести в эксплуатацию космодром Восточный, который заменит Байконур. К этому сроку производство новых космических аппаратов поставят на поток. В частности, "Ангару" будут использовать в создании транспортной системы отечественной лунной программы. При этом крайне важно, чтобы ракета была конкурентоспособна на мировом рынке.

- Пока нас не очень устраивает себестоимость. На этапе серийного производства нужна такая цена, чтобы можно было соревноваться с наиболее успешными конкурентами, прежде всего, американскими. Европейские и китайские ракетостроители - не в счет, у них дороговато, - отметил Дмитрий Рогозин. - Американцы за счет поддержки государства могут себе позволить демпинговать. У нас таких возможностей меньше, поэтому мы должны работать эффективнее. Жду от омичей максимум усилий - технологических, научных, образовательных. Отрасли нужны дерзкие, смелые молодые кадры, высокопрофессиональные специалисты.

В Омске над этим уже работают. Например, в техническом университете открыли центр подготовки кадров для ракетно-космической отрасли.

- Проект мы разработали совместно с ГКНПЦ имени Хруничева, - сообщил корреспонденту "РГ" ректор ОмГТУ Анатолий Косых. - Деятельность центра направлена на подготовку высококлассных специалистов принципиально нового уровня. Упор делаем на универсалов, способных решать целый спектр разноплановых задач в интересах "Полета". Обучаем инженеров на аналогах современного заводского оборудования и прямо в цехах.

А в трех омских гимназиях созданы ракетно-космические классы, где старшеклассники будут углубленно изучать точные дисциплины по специальной программе "Школа - вуз - предприятие". Часть уроков ведут преподаватели ОмГТУ. По данным регионального минпрома, в перспективе "Полету" понадобится свыше 1 500 высококлассных специалистов, и еще больше - космодрому Восточный.

Инвестиции в проект до 2025 года могут составить около шестидесяти миллиардов рублей. Между тем в Роскосмосе полагают, что у "Ангары" слишком дорогая логистика.

- Мы возим грузы из Омска в Москву и обратно. Поэтому в наших интересах как можно быстрее наращивать производство в Омске, чтобы все делать здесь, - подчеркнул Дмитрий Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, есть вопросы к эффективности использования огромной территории "Полета", решению социальных проблем работников предприятия, в частности, обеспечению их льготной ипотекой. "Нельзя думать только о "железе". За ним стоят люди, и от их мотивации зависит конечный успех", - подчеркнул Рогозин.

Прямая речь

Александр Сергеев, президент Российской академии наук:

- Космическая отрасль - самая высокотехнологичная и быстро развивающаяся. В последние годы мы неплохо зарабатывали на выводе спутников на орбиту, а научное развитие упустили. Сейчас наверстываем, стремимся укрепить сотрудничество академических университетов и Роскосмоса, создать цепочку, которая поможет быстрее перейти от научных разработок к конечному продукту. Что касается Омска, то здесь в рамках нацпроекта "Наука" необходимо формировать научно-образовательные центры, ориентированные на развитие промышленности. Именно она должна ставить задачи ученым и педагогам, способствовать созданию высокотехнологичных и высокооплачиваемых рабочих мест. В Омской области можно реализовать интересный проект создания научно-образовательного центра для космической промышленности. Мы поддержим проекты, связанные с освоением космоса.

Между тем

На космодроме Восточный началось строительство стартового стола для ракеты "Ангара". Площадка (около 700 квадратных километров) расположена вблизи города-спутника Циолковского. Цель проекта - обеспечить независимый, безопасный доступ в космос, гарантировать выполнение международных и коммерческих программ, стать бюджетной альтернативой дорогостоящему Байконуру. Траектории полетов с Восточного безопасны для густонаселенных районов России и Казахстана. Рядом с космодромом расположены развитые железнодорожные и автомобильные пути, аэропорты. Космодром уже располагает стартовым комплексом 1С для ракет "Союз-2" легкого и среднего классов. Первый успешный запуск с выводом на орбиту трех искусственных спутников Земли состоялся 28 апреля 2016 года.