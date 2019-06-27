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27.06.2019 09:15
Рубрика: Общество
Проект: В регионах

Штучный товар

Текст: Александр Блесман (руководитель Омского научно-образовательного ресурсного центра "Нанотехнологии")
Российская газета - Экономика Сибири № 138(7896)

Научно-образовательный ресурсный центр "Нанотехнологии" (НОРЦН) открылся в Омском государственном техническом университете восемь лет назад. Была поставлена задача - не только готовить специалистов, генерировать прогрессивные идеи, но и выдавать востребованную на рынке научно-техническую продукцию. И этот расчет себя оправдал.

Сегодня мы - единственные в регионе - выпускаем магистров и бакалавров по специальности "наноинженерия". Единственные получили профессионально-общественную аккредитацию Роснано и Европейской ассоциации инженерного образования для магистерской программы. Значит, наши дипломы признает не только Россия, но и Запад.

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Магистров мы выпускаем третий год. Сейчас - восемь человек. Каждый наноинженер - "штучный товар". Производственную практику они прошли на "своих" предприятиях, базовой кафедре и в НОРЦН. Проблемы этих предприятий легли в основу научных исследований в дипломных работах.

Главное научное направление, которым мы занимаемся, - аналитика и модифицирование материалов. Тонкопленочные покрытия, способные кардинально менять эксплуатационные свойства рабочих поверхностей деталей, в современном мире очень востребованы. Имея толщину, соразмерную с диаметром атома, такая нанопленка может значительно продлить жизнь той или иной детали. Благодаря ионно-плазменному покрытию они гораздо дольше не требуют замены. И экономически это весьма эффективно.

Именно под такие задачи создавалась и наша приборная база. В арсенале РЦ - современные лазерный и рентгеновский дифрактометр, электронный и атомно-силовой микроскопы, система магнетронного напыления - самое современное оборудование, которого порой нет даже на крупных заводах.

При этом НОРЦН - один из четырех центов коллективного пользования ОмГТУ, входящих в реестр ЦКП Министерства науки и образования РФ. Наши ресурсы доступны студентам и исследователям других кафедр, вузов и предприятий.

Благодаря современному оснащению НОРЦН стал интересен для сотрудничества, в том числе в рамках федеральных программ и международных проектов. Активно работаем с Омским нефтеперерабатывающим заводом, Роскосмосом, Центральным НИИ материаловедения, РФФИ, Гомельским институтом механики металлополимерных систем и другими структурами.

Наука не стоит на месте. Уже зреет потребность в новом оснащении, программном обеспечении. Часть денег зарабатываем сами, самостоятельно ищем индустриальных и научных партнеров. Однако из-за того, что варимся в собственном соку, наши возможности ограничены.

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В развитии могла бы помочь региональная власть, которая утверждает, что заинтересована сделать Омскую область инвестиционно привлекательной. Но при этом не проявляет активности в том, чтобы совместно с наукой искать точки роста, поддерживать перспективные разработки, как это происходит, например, в Томске, Новосибирске. Даже в отношениях с федеральными органами есть проблемы. В большинстве случаев они сводятся не к конструктивному диалогу с обратной связью, а к составлению бесконечных отчетов.

РЦ "Нанотехнологии" занимает весьма ограниченную площадь, но одно из пяти помещений, оснащенное под учебно-научную аудиторию, забирают под склад. Рискуем попасть под сокращение, хотя в штате - всего три человека.

Между тем за последние три года наш небольшой коллектив выполнил НИОКР на сумму более двадцати миллионов рублей, опубликовал свыше тридцати научных работ, в том числе и в престижных международных научных изданиях.

Общество Наука Филиалы РГ Сибирь СФО Омская область Омск
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