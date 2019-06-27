Стало известно состояние детей, раненных в ДТП с поездом у Архангельска

Врачи Архангельской областной больницы бьются за жизнь и здоровье трех подростков, которые ранним утром на легковом автомобиле въехали в поезд у станции Ломовое.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача детской областной больницы Олега Тюрикова, все трое детей находятся в реанимации.

Тем временем, Управление МВД по Архангельской области уточнило детали ЧП. Так, по данным ведомства, за рулем автомобиля ВАЗ-2107 находилась не 15-летняя девушка, а 17-летний юноша.

Он при ДТП выжил, но получил травмы. 15-летняя пассажирка погибла. Известно, что девушка училась в восьмом классе. Также в ДТП ранены две школьницы 13 и 14 лет.

Напомним, ранним утром в 800 метрах от станции Ломовое автомобиль с несовершеннолетними выехал на пути прямо перед пассажирским поездом, который следовал из Архангельска в Новороссийск. Машинист применил экстренное торможение, но предотвратить столкновение не смог.