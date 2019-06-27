Затравленный на Украине арбитр из Крыма стал судьей чемпионата РФПЛ

По решению исполнительного комитета РФС 40-летний футбольный арбитр из Крыма Анатолий Жабченко вошел в список из 19 судей, которые будут обслуживать матчи чемпионата Российской футбольной премьер-лиги в сезоне 2019/2020.

Жабченко родился в Симферополе и долгое время судил матчи чемпионата Украины. В 2013 году он стал арбитром FIFA и обслуживал матчи Лиги чемпионов и Лиги Европы UEFA, встречи квалификационных раундов чемпионата мира, юношеского и молодежного чемпионатов Европы, юношеской лиги UEFA.

Но после возвращения Крыма в состав России Жабченко подвергся настоящей травле из-за получения им российского гражданства. Украинские СМИ обвиняли рефери в том, что он якобы игнорировал законы Незалежной и прилетал на полуостров самолетами Москва-Симферополь. После беспрецедентного давления Анатолий Жабченко в июле 2017 года написал заявление об отказе быть судьей матча за Суперкубок Украины между киевским ФК "Динамо" и "Шахтером" из Донецка.

После этого арбитр перешел на работу в Крымский футбольный союз, где с 2017 года был судьей 32 матчей чемпионата, в которых выдал 134 желтых карточки и назначил 14 пенальти.

На работу в российский чемпионат Жабченко перешел из-за того, что на Украине от него требовали отказаться от российского гражданства.

- Мне предложили сделать это прилюдно - отказаться от российского гражданства, Крыма или даже порвать на камеру российский паспорт, - рассказал Жабченко в интервью "Спорт-экспресс". - Только тогда моя украинская и международная карьера продолжатся. Обещали помочь, оказать поддержку, если я выполню их условия. Мои действия? Ребята, я вырос в Крыму. Как я мог отказаться от российского гражданства?! Мы по обоюдному согласию расторгли контракт с федерацией футбола Украины.

Сейчас крымчанин принимает участие в сборах в Новогорске.