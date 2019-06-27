Россельхознадзор не будет запрещать сельхозпродукцию из Грузии

Россельхознадзор не планирует запрещать импорт сельскохозяйственной продукции из Грузии. Об этом заявил журналистам глава ведомства Сергей Данкверт.

"Даже не рассматриваем этот вопрос. Мы с нашими грузинскими коллегами сегодня работаем достаточно эффективно. У нас оснований и причин нет", - сказал он (цитата по РИА Новости). Данкверт добавил, что было бы нелогично ограничивать рынок, который "для нас сегодня совершенно эффективно работает". Он уточнил, что российский экспорт в Грузию превышает импорт из нее примерно в четыре раза.

Также на этой неделе Роспотребнадзор заявил, что обнаружил ухудшение качества грузинского алкоголя в последние годы. Заявление прозвучало на фоне акций протеста в Тбилиси, начавшихся в прошлые выходные.

В начале этой недели президент РФ Владимир Путин подписал указ о запрете полетов российским авиакомпаниям в Грузию, который начнет действовать с 8 июля. Аналогичный запрет вводится в отношении полетов грузинских перевозчиков в Россию.