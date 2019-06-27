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27.06.2019 01:38
Рубрика: В мире

Украинцев прогнали из гостиницы в Греции за вывешенные флаги

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Руководство греческого отеля выселило группу украинских туристов, в том числе около 30 детей, из-за вывешенных на балконах флагов страны. Другие постояльцы пожаловались на то, что это оскорбляет их достоинство.

Помимо национальных флагов были вывешены символы "Организации украинских националистов - Украинской повстанческой армии" (ОУН-УПА, экстремистские организации, запрещены в РФ).

Фото: НБУ
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Полотнища сняли без ведома туристов и в их отсутствие, объяснив, что у отеля свои правила на этот счет. Деньги за последние оплаченные сутки жильцам, обвиненным в политической агрессии и нарушении спокойствия других отдыхающих, пообещали вернуть. Инцидент произошел на острове Каламос.

Справка "РГ"

Украинская повстанческая армия была создана в 1943 году как боевое крыло Организации украинских националистов. В годы Великой Отечественной войны боевики УПА сотрудничали со спецслужбами нацисткой Германии и были главной силой карательных батальонов, проводивших зачистки на территории Украины. На совести украинских нацистов - жизни сотен тысяч людей различных национальностей. Согласно архивным данным, в ходе Волынской резни боевики УПА уничтожили 200 тысяч поляков и около 28 тысяч евреев. После освобождения Украины организация воевала против советских войск. Официально была распущена в 1949 году, хотя отдельные отряды продолжали действовать до 1956 года. Бывший президент Украины Петр Порошенко на законодательном уровне приравнял участников Украинской повстанческой армии к ветеранам Великой Отечественной войны.

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