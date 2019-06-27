В Сеуле от визита Трампа ждут прорыва на северокорейском направлении

Буквально пару дней осталось до приезда президента США Дональда Трампа в Южную Корею, где от него сейчас ждут сюрприза. Как считают многие эксперты, эксцентричный американский лидер практически "обязан" сделать какой-то смелый жест или предложение, которое будет адресовано Северной Корее. С учетом наблюдающегося в последнее время дипломатического оживления вокруг Корейского полуострова это, как прогнозируют многие, позволит Трампу и Ким Чен Ыну провести третью свою личную встречу в недалеком будущем.

О визите Дональда Трампа в Сеул стало известно еще несколько недель назад, когда было заявлено, что американский лидер после саммита "Большой двадцатки" в Осаке направится в Южную Корею, где пробудет 29-30 июня. С тех пор произошли ряд событий, которые заставили многих поверить, что поездка Трампа в Южную Корею окажется прорывной в плане восстановления американо-северокорейского диалога, оказавшегося в замороженном состоянии после неудачи в конце февраля в Ханое.

За это время Ким Чен Ын успел провести два важнейших для себя саммита, побывав во Владивостоке в конце апреля и проведя переговоры с Владимиром Путиным, а также приняв 20-21 июня в Пхеньяне лидера КНР Си Цзиньпина. Уже это спровоцировало пересуды, что Северная Корея заручается поддержкой со стороны дружественно настроенных к себе крупных держав и готовится к очередному саммиту с США.

Масла в огонь неоднократно подливал и президент США Дональд Трамп. Он заявил, что они с Ким Чен Ыном обменялись личными посланиями, в одном из которых лидер Страны чучхе поздравил Трампа с днем рождения, что сам именинник охарактеризовал как "очень-очень мило", а общий тон писем было назван "очень дружественным".

Затем, когда стали согласовывать график и программу визита Трампа в Южную Корею, просочились слухи о его желании побывать на межкорейской границе, в демилитаризованной зоне (ДМЗ), разделяющей Юг и Север Кореи. Это тут же спровоцировало спекуляции о том, что во время приезда Трампа с другой стороны границы подъедет Ким Чен Ын, и в Пханмунчжоме, где уже дважды проходили межкорейские саммиты, состоится личная встреча лидеров США и КНДР.

Если рассуждать с точки зрения логистики, то схема выглядела весьма правдоподобной и интересной, а потому даже когда официальные представители администраций президентов США и Южной Кореи сказали, что "планов встречи с Ким Чен Ыном во время визита на Юг нет", то даже этому не особо поверили. Это можно понять: Трамп и Ким делают ставку на личные отношения, готовы делать смелые шаги, а потому, если они действительно захотят пообщаться на границе, то кто сможет сказать им "нет"?! Американский лидер возможно и намеренно подогревал спекуляции, говоря, что "когда-то очередная встреча с Кимом должна произойти".

В самой Южной Корее были бы очень рады устроить подобную встречу Трампу и Киму, учитывая личную активную работу президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в плане организации американо-северокорейского диалога. Мун даже заявил, что ситуация уже "созрела" для проведения очередной личной встречи лидеров США и КНДР. В унисон с Сеулом говорят в Москве и Пекине, всячески поддерживая общение Вашингтона и Пхеньяна, справедливо считая, что как минимум пока идут переговоры, то дело не доходит до военного противостояния, что само по себе уже неплохо.

В конце концов Дональд Трамп к большому разочарованию южнокорейцев сказал, что не будет в ходе визита на Юг встречаться с Кимом. Однако от Трампа все равно сейчас ждут сюрприза. Уже даже известно, где это может произойти. Трамп все же действительно поедет в район демилитаризованной зоны, где он намерен посетить самый близкий к КНДР блок-пост. Согласно многим прогнозам, именно там лидер США скажет "что-то такое", что будет обращено к Ким Чен Ыну и возможно приведет к новому раунду американо-северокорейских контактов, которые в итоге выльются в третий саммит США и КНДР.

Сегодня в Южную Корею прибыла группа дипломатов во главе со спецпредставителем США по КНДР Стивеном Бигеном. Высока вероятность, что если не Трамп, то хотя бы Биген тут же на границе начнет согласовывать с северокорейскими коллегами личную встречу Кима и Трампа. По крайней мере такие контакты США и КНДР уже неоднократно проводились в Пханмунчжоме.

Многие эксперты также полагают, что в Осаке, где на полях саммита "Большой двадцатки" Трамп проведет переговоры с Владимиром Путины и Си Цзиньпином, будет затронута северокорейская тематика. Точного содержания личного общения Кима с лидерами России и Китая широкой публике не разглашали, а потому не исключено, что Ким просил Путина и Си довести что-то до президента США. В той же Осаке Мун Чжэ Ин также будут вести переговоры с лидерами РФ и КНР, где, как отметили в Сеуле, будет очень важное место отведено северокорейскому вопросу.

В итоге вполне вероятно, что 30 июня, когда Дональд Трамп прибудет в демилитаризованную зону, то американский лидер там сделает какой-то экспромт, который будет быстро принят Ким Чен Ыном. Если верить пословице, то любой экспромт является плодом тщательной подготовки. Согласно спекуляциям, сейчас над "неожиданным экспромтом" работают как минимум пять стран - КНДР, США, Южная Корея, Китай и Россия, а с такой подготовкой и обеспечением сюрприз вполне может оказаться удачным.

В общем, в Южной Корее с нетерпением ждут Дональда Трампа, приготовившись к новому периоду дипломатического оживления на Корейском полуострове. Что именно скажет или сделает Трамп пока не знает никто. Может быть, даже сам Трамп еще не решил, на что его вдохновит "историческое место" в виде ДМЗ. В конце концов, как полагают в Сеуле, может быть всякое, включая спонтанное решение о встрече Кима и Трампа прямо в Пханмучжоме. Если Дональд Трамп и Ким Чен Ын решат повидаться в ДМЗ, то кто им скажет "нет"? Та же межкорейская граница с одной стороны контролируется войсками Северной Кореи, а с другой - американскими военными. Так что, как говорят сейчас южнокорейские политологи, в Пханмунчжоме 30 июня "могут быть самые неожиданные сюрпризы".