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27.06.2019 13:00
Рубрика: Видео

Видео: шагающий экскаватор едва не рухнул в речку

Текст: Вадим Давыденко

Одну половину отпущенного судьбой срока люди талантливо, с энтузиазмом и выдумкой, создают себе предпосылки для опасных приключений, ужасных неприятностей и проблем планетарного масштаба, а вторую половину - эти самые проблемы и неприятности героически преодолевают. В литературе и кино эти два параллельно идущих процесса обычно называют самой сутью жизни, приобретением бесценного опыта и т.д. Отними у людей это развлечение и им станет смертельно скучно.

Фото: https://twitter.com/
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То, как это выглядит со стороны - беспечное создание опасной ситуации и героическое, буквально за секунду до гибели, спасение - можно увидеть на этом видеоролике, снятом неизвестно в каком регионе. Шагающий 720-тонный экскаватор засыпает гравием один из двух рукавов небольшой горной, речки. И не обращает внимания на то, что сзади, всё ближе к колесам, осыпается песчаный островок, на котором эта махина с трудом теснится.

Кубометр за кубометром песок оседает в речку, уменьшая площадь островка, но экскаваторщик до последнего продолжает работать и успевает перебраться на твердую почву лишь в последний момент. К нашему счастью, видео записано без звука, иначе его нельзя было бы воспроизводить в Сети из-за обилия ненормативной лексики.

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